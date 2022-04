Prazo para pedido de isenção do Enem começa hoje

Começou nesta segunda-feira (04/4), prazo para solicitar isenção do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os interessados em fazer o Enem gratuitamente tem até dia 15 deste mês para fazer a solicitação na Página do Participante.

O resultado da solicitação será divulgado no dia 22 de abril. O pedido de isenção do Enem não garante a inscrição no Exame, portanto, o candidato deve se inscrever para realizar a prova, assim que as inscrições tiverem início

Quem tem direito a isenção do Enem?

Segundo consta nas regras do Exame Nacional do Ensino Médio, participantes que cursarem o último ano ou todo os anos do Ensino Médio, em escolas públicas ou bolsistas integrais de escolas participantes podem realizar o Enem de forma gratuita. Além disso, candidatos cuja renda seja igual ou inferior a R$ 1.818, 00 por pessoa também tem direito a isenção do Enem.

Participantes em condições de vulnerabilidade social, membros de famílias de baixa renda e que tenham inscrição no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) também podem solicitar isenção do Exame. Para isso, os interessados precisarão comunicar seu Número de Identificação Social, o NIS.

Justificativa de ausência Enem 2021

Os alunos isentos de pagar a taxa no ano passado, que por algum motivo, não puderam realizar o Enem 2021, também tem o mesmo prazo, entre os dias 4 e 15 deste mês para justificar a ausência e solicitar a participação gratuita no Exame. Para isso, os interessados precisarão enviar documentações que comprovem o motivo da falta.

A documentação que justifique a ausência deverá estar datada e assinada e consta em edital. O resultado da justificativa de ausência também sairá no dia 22 de abril.

Além disso, quem tiver o pedido negado, seja do pedido de isenção ou da justificativa de falta, tem entre os dias 25 e 29 de abril para recorrer da decisão.

Enem 2o22

O Enem 2022 será realizado nos dias 13 e 20 de novembro e as notas obtidas na prova poderão ser utilizadas em universidades públicas e privadas. Além disso, Exame também poderá ser utilizado para participação em programas federais como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), ProUni (Programa Universidade para Todos) e Fies (Fundo de Investimento Estudantil).