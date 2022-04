Colisão entre ônibus e carro deixa trânsito lento na T-63, em Goiânia

Na tarde de hoje (5/4), um ônibus do transporte coletivo colidiu com um carro de passeio na tarde desta

terça-feira(5). A colisão entre ônibus e carro aconteceu na Avenida T-63, esquina com a T-5, no Setor Bueno, em Goiânia (GO).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, apenas a condutora do carro de passeio precisou ser atendida. A motorista estava consciente, mas reclamava de dores abdominais.

Devido a colisão entre ônibus e carro, o trânsito na Avenida T-63 ficou lento, no local.

Colisão entre ônibus e carro na BR-070 deixa vítima fatal

Uma colisão entre um ônibus de viagem e um carro de passeio, registrado no último dia 23/3, deixou duas mortas na BR-070, próximo a Aragarças. A colisão entre os veículos socorreu no km 450 da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus transportava 57 passageiros. Além disso, a PRF informou que no carro duas pessoas viajavam, sendo o motorista e um carona. Eles ainda não foram identificados.

Segundo relatos do motorista do ônibus, ele saiu de Goiânia para Canarana, no Mato Grosso. O condutor do veículo seguia normalmente em sua mão de direção quando, inesperadamente, o carro que estava no sentido contrário e com os faróis desligados, bateu de frente com o coletivo.

Com a colisão entre o ônibus e carro, um dos ocupantes foi lançado para fora do veículo e o outro ficou no interior do carro, eles que não usavam cinto de segurança não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

O ônibus transportava 57 passageiros, mas nenhum ficou ferido, exceto o motorista, que teve ferimentos leves. A empresa responsável pelo coletivo providenciou outro veículo e deu continuidade à viagem.