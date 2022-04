Com exposições simultâneas, MAC Goiás é reaberto após dois anos

O Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC Goiás), no Centro Cultural Oscar Niemeyer, será reaberto após dois anos fechado ao público por causa da pandemia da Covid-19 com duas exposições simultâneas. Assim, a abertura das mostras será realizada nesta quinta-feira (31/3), às 20h. As exposições ficam disponíveis ao público até o dia 27 de maio, com entrada gratuita.

Um dos destaques é o acervo doado pelo Instituto Fayga Ostrower. Ele comemora o centenário de nascimento da artista plástica. Dessa forma, no mezanino do MAC serão exibidos 45 trabalhos doados pelos filhos de Fayga, Ana Leonor (Noni) e Carl Robert, ao museu do Centro Cultural Oscar Niemeyer.

Gravadora, pintora, desenhista, ilustradora, teórica da arte e professora, Fayga Ostrower nasceu na Polônia. Posteriormente, veio com a família para o Brasil como refugiada. Como artista, rompeu com o figurativismo e abraçou o abstracionismo. Cinara Barbosa, curadora da mostra Fayga Ostrower: diálogos ativos, acredita que o primeiro benefício da doação é a participação do MAC nas comemorações do centenário da artista.

Cinara adianta detalhes da exposição: “O que eu trago nessa curadoria é buscar sinalizar a face dessa artista, mulher, como uma intelectual preocupada em, além de criar, pensar e falar sobre arte. Assim, a proposta é apresentar um pouco tanto da produção gráfica da Fayga como criar uma sala de conversa, uma sala de estudos. E que o MAC tenha a possibilidade de estimular campos de estudo em relação à obra dela para refletir e produzir arte”.

Conversas: resistência e convergência

A mostra Conversas: resistência e convergência tem inauguração na mesma data, no andar térreo do MAC Goiás. Com curadoria de Paulo Henrique Silva, apresenta obras de 51 artistas contemporâneos do Planalto Central. Elas pertencem ao Museu de Artes Plásticas de Anápolis (Mapa). A exposição é um recorte temporal que busca criar uma espécie de raio-x da produção regional. Dessa maneira, apresenta um coletivo de artistas que moram e trabalham nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, bem como no Distrito Federal.

De acordo com o curador, a mostra busca compreender a arte da Região Centro-Oeste como um dos eixos que compõem a produção brasileira.

“O imaginário do exótico e da potência da arte realizada fora do circuito Rio-São Paulo tem chamado a atenção para a arte contemporânea do Planalto Central, instigando novas investigações sobre uma produção expressiva em volume e qualidade que, até então, por muitas vezes, foi excluída de importantes mostras do cenário nacional”, define Paulo.

Serviço: Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC Goiás) é reaberto | Exposições “Fayga Ostrower: diálogos ativos” e “Conversas: resistência e convergência”

Quando: De 31 de março a 27 de maio de 2022

Horário: Terça a sexta-feira, das 9h às 17h | Sábados, domingos e feriados, das 10h às 17h

Onde: Centro Cultural Oscar Niemeyer – Avenida Jamel Cecílio, nº 4490, Setor Fazenda Gameleira – Goiânia