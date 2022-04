Comida di Buteco Goiás: saiba os 48 participantes em Goiânia e Aparecida

O Comida di Buteco divulgou, nesta terça-feira (5/4), a lista com os 48 estabelecimentos participantes do concurso que dá o título de melhor boteco de Goiás, em Goiânia e Aparecida. O concurso, que começa na próxima sexta-feira (8/4), vai até o dia 8 de maio. Neste ano, o tema para elaboração dos pratos é livre e todos os petiscos, em todo o Brasil, terão preço fixo de R$ 27. Assim, o foco é manter a tradição de valorização da cultura de “buteco”.

O Bar do Chicão, vencedor do Comida di Buteco em Goiânia e Aparecida em 2021 participa em 2022 com o Discoteca. O prato é um disco de bacalhau, que acompanha molho da casa. Além disso, diversos outros botecos tradicionais participam do concurso. O Beto’s Bar terá sua famosa panceta, com o sugestivo nome de Panceta do Beto’s Bar.

O Bar do Dodô irá servir o Bem bolado de rabada. O prato é um bolinho de rabada recheado com agrião e queijo provolone. Ademais, o Bar Ponto 18, no Centro de Goiânia, servirá o Derramado. O prato é um croquete de mandioca com costela bovina, cobertos com o molho de queijos.

Em Aparecida de Goiânia, nove estabelecimentos participam do Comida di Buteco 2022. O Boteco do Filhote terá o Disco Diou #Deoutromundo. Assim, é um disquinho feito com costela de tilápia e recheado com queijo muçarela. Além disso, acompanha dois molhos, de geleia de pimenta com barbecue e de alcaparras. Já o Meninas Megacheffs terá a porpeta de espaguete. Uma porpeta de espaguete ao molho maracutili, recheado com bolonhesa.

Confira AQUI todos os 48 botecos participantes do Comida di Buteco 2022 em Goiânia e Aparecida.

Mecânica de participação e premiação

O Comida di Buteco 2022 é um concurso e não um festival, já que elege-se o “Melhor Buteco” de cada circuito e não o melhor petisco. Portanto, são escolhidos os vencedores e 20% dos botecos são desclassificados para o ano seguinte. Todavia, em 2021, devido a pandemia da Covid-19, que impactou economicamente os estabelecimentos, não houve desclassificação de botecos.

Neste ano, na primeira etapa do concurso (abril a maio), em cada uma das cidades participantes, os botecos pré-selecionados apresentam os petiscos criados especialmente para a competição. Assim, um público e um corpo de jurados visitam, votam e elegem o campeão. Eles avaliam quatro categorias: petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida. O petisco leva 70% do peso da nota e as demais categorias 10% cada uma. O voto do público vale 50% do peso total e dos jurados 50%.

Na segunda etapa Comida di Buteco 2022, em junho, uma nova comissão de jurados é escolhida especificamente para esse momento. Eles visitam os campeões de cada cidade, avaliando a performance nas mesmas quatro categorias (petisco, atendimento, temperatura da bebida e higiene). Cada campeão recebe três jurados. Elege-se aí o “Melhor Buteco do Brasil”, que será conhecido e premiado em julho de 2022.

Serviço: Concurso Comida di Buteco Goiás 2022 | Goiânia e Aparecida de Goiânia

Quando: 8 de abril a 8 de maio

Onde: 48 botecos em Goiânia e Aparecida de Goiânia

Mais informações: www.comidadibuteco.com.br