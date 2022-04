Cultura em Goiás: Temporada 2022 terá investimento de mais de R$ 20 mi

A Temporada 2022 da Cultura em Goiás foi lançada nesta terça-feira (5/4), no Teatro Goiânia, no Centro da capital. Assim, foram apresentadas ao público as informações sobre o 23° Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), a ExpoCavalhadas e a 17ª Mostra de Teatro Nacional de Porangatu (TeNpo). Além disso, o 21° Canto da Primavera – Mostra de Música de Pirenópolis e o concurso Canto da Primavera Kids. O Governo de Goiás anunciou ainda a reforma de parte do Martim Cererê e a criação da Casa de Cultura de Goiás Altamiro de Moura Pacheco.

As atrações fazem parte da estratégia de retorno presencial às atividades do setor de maneira segura, devido a pandemia da Covid-19. Portanto, o objetivo da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás) é o de valorizar a diversidade da cultura goiana.

“Não existia sequer secretaria de Cultura antes. Era uma subdiretoria de alguma secretaria do Estado. Um Estado só se firma, só é respeitado se, realmente, alavancar o orgulho de sua história”, relembrou o governador Ronaldo Caiado.

Os eventos da temporada 2022 da cultura em Goiás

O Fica acontecerá na cidade de Goiás entre os dias 24 de maio e 5 de junho. Dessa forma, irá contar com mostras cinematográficas, debates e oficinas. Ao todo, serão investidos R$ 5 milhões no festival. A Mostra de Teatro Nacional de Porangatu (TeNpo) será entre os dias 16 e 19 de junho. O evento contará com espetáculos, performances circenses e de dança, bem como oficinas teatrais e palestras. Com investimento de R$ 1 milhão, distribuirá cachês com valores de R$ 12 mil para apresentações e R$ 10 mil para cada oficina.

Já o Canto da Primavera será realizado entre os dias 30 de agosto e 4 de setembro e terá 25 shows. Ademais, terá oficinas, mesa redonda, além de cachês entre R$ 10 mil e R$ 20 mil. Entre 22 e 26 de junho também haverá a estreia do Canto da Primavera Kids, direcionado ao público infantil de 4 a 11 anos de idade. Serão distribuídos R$ 18 mil em premiação. O governo anunciou ainda a ExpoCavalhadas, para 27 de abril, na Praça Cívica, em Goiânia. O objetivo é divulgar as cavalhadas de 12 cidades do Estado. Serão investidos R$ 1,8 milhão.

Mais investimentos

O Governo de Goiás garantiu mais verbas para o setor cultural com o Programa Estadual de Incentivo à Cultura – Goyazes. A ação visa apoiar projetos por meio de empresas privadas contribuintes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Ao todo, foram garantidos R$ 10 milhões para o fomento ao setor.

Outra novidade é a reforma do Centro Cultural Martim Cererê, no Setor Sul, em Goiânia. O investimento será de R$ 330 mil, vindo do Tesouro Estadual e de emenda parlamentar. Além disso, ainda foi lançada a Casa de Cultura de Goiás Altamiro de Moura Pacheco, localizada na Avenida Araguaia com a Rua 15, no Centro da capital. A iniciativa da atual gestão busca preservar a história e memória do Estado. Também promover os costumes, tradições e cultura da região.

O Circuito das Cavalhadas está de volta com investimentos de R$ 1,3 milhão. O evento integra o Programa de Interiorização da Cultura, administrado pela Secult. Dessa maneira, irá auxiliar 12 municípios goianos na manutenção e realização das festividades. São eles: Pirenópolis, Jaraguá, Palmeiras de Goiás, São Francisco, Crixás, Santa Cruz de Goiás, Santa Terezinha. Ademais, Hidrolina, Pilar de Goiás, Corumbá de Goiás, Posse, além da Cidade de Goiás, principal novidade da temporada, que retorna após mais de 70 anos.

Calendário de eventos culturais

27/4: ExpoCavalhadas

24/5 a 5/6: 23° Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) –

16/6 a 19/6: 17ª Mostra de Teatro Nacional de Porangatu (TeNpo) –

22/6 a 26/6: 1º Canto da Primavera Kids

30/8 a 4/9: 21º Canto da Primavera