Falso policial é preso enquanto recebia submetralhadoras em rua de Goiânia

Um homem que se passava por agente da Polícia Civil (PC) foi preso, no final da noite da última terça-feira (29/10), após ser visto numa rua de Goiânia recebendo armas de grosso calibre, incluindo submetralhadoras, de outro suspeito. Na casa do falso policial foram encontrados uniformes falsificados da PC, drogas, armas de fogo e munições.

Conforme informações da Polícia Militar (PM), uma equipe da Rondas Ostensivas Táticas (Rotam) foi acionada por volta das 23h com a denúncia anônima de que um homem estaria na rua 410 do Negrão de Lima recebendo armas de um outro indivíduo.

A equipe conseguiu informações quanto ao endereço do suspeito e rumou para lá. No local, o suspeito foi abordado pelos policiais e uma averiguação foi feita na residência. Os agentes da Rotam acabaram encontraram duas submetralhadoras, munições .40 e.9mm; quatro carregadores; porções de drogas (de tipo não especificado); uma balança de precisão; dois rádios comunicadores; uma coronha de madeira de revólver e três camisas falsificadas da PC de Goiás.

Todos os objetos encontrados estavam no quarto do suspeito. A PM informou que o suspeito se passava por policial e, trajando o uniforme da PC, realizava roubos de carga em pontos do estado de Goiás. Após as diligências, os policiais da Rotam também conseguiram capturá-lo.

O investigado, que já tinha passagem por associação ao tráfico, foi preso e autuado nos artigos 180 (receptação) e 157 (roubo).

Além de falso policial flagrado recebendo armas, jovem de 18 anos foi preso portando pistola com kit rajada

Mais cedo nesta quarta-feira (30/10), um rapaz de 18 anos foi preso na unidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Guapó, após ser flagrado portando ilegalmente uma pistola com kit rajada que transforma a arma em submetralhadora. O homem estava num ônibus de viagem interestadual e possui uma extensa ficha criminal.

O ônibus, abordado pela PRF em sua unidade operacional para averiguação de rotina por volta das 9h30 da manhã de hoje, seguia de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para Goiânia. A PRF conta que quando abordou o suspeito, identificado como Maurício Ferreira Filho, de 18 anos, estranhou o peso de sua bagagem de mão.

Os agentes da corporação, então, abriram a mochila e se depararam com uma pistola Glock 9mm com um kit rajada acoplado. De acordo um policial, o apetrecho transforma a pistola, normalmente usada pelas forças armadas, em um tipo de submetralhadora. A arma tática é de origem austríaca e, acoplada com o kit rajada, é capaz de disparar mais de uma dezena de tiros por segundo.

Além da Glock, os policiais encontraram com Maurício 100 munições e dois carregadores.

Maurício foi encaminhado para a Central de Flagrantes da região, onde foi autuado por porte ilegal de arma e munição.