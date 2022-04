Feirão oferece 3 mil vagas de emprego nesta terça (5) e quarta (6), em Goiânia

O Governo de Goiás está realizando nesta terça (5/4) e quarta-feira (6) um feirão de emprego com mais de 3 mil vagas. O evento acontece das 8h às 17h, no campus 5 da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC), localizado no Jardim Goiás, em Goiânia. Dentre as oportunidades ofertadas estão vagas para operador de telemarketing, motorista de ônibus, corretor de imóveis, auxiliar de limpeza, servente de obras, entre outros cargos.

Governo de Goiás firma parcerias para realizar feirão do emprego, em Goiânia

A feira é uma realização do governo estadual, por intermédio da Secretaria de Estado da Retomada. Além das oportunidades de trabalho, os interessados poderão acesso a créditos e consultorias voltadas para o empreendedorismo. A iniciativa de realizar a feira só foi possível devido a uma parceria feita com a Associação Pró Desenvolvimento Industrial de Goiás (Adial), Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Agência de Fomento de Goiás (GoiásFomento).

De acordo com os organizadores do evento, os candidatos poderão cadastrar seus currículos com a equipe presente no estande da Adial Talentos. Através de sua plataforma, os inscritos terão acesso às vagas disponíveis, desde que sejam compatíveis com a sua área de formação e experiências prévias.

Aqueles que desejam começar o seu negócio ou até mesmo investir em seu empreendimento, podem encontrar este apoio junto à equipe de atendimento do Sebrae, por meio das incubadoras de empresas. O objetivo é oferecer aos interessados todo o suporte técnico necessário, assim como o suporte para as áreas gerenciais, administrativas e mercadológicas.

Em relação a Goiás Fomento, a agencia irá oferecer linhas de crédito, com condições facilitadas para os empresários que necessitarem de apoio para dar continuidade ao seu negócio.

Vale lembrar que o feirão está oferecendo mais de 3 mil vagas e que o evento se encerra amanha, quarta-feira (6). O horário de atendimento é das 8h as 17h, no campus 5 da PUC – Goiás, localizado no Jardim Goiás, em frente a Saneago e próximo ao Estádio Serra Dourada, em Goiânia.