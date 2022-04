Incêndio em shopping de Goiânia teve início em sala de cinema, aponta CBMGO

Novas informações sobre o incêndio que atingiu o Banana Shopping, localizado no centro de Goiânia, na tarde desta segunda feira (4/4) foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO). Acredita-se que o fogo tenha começado e se espalhado rapidamente em uma sala de cinema.

Para conseguir conter as chamas, foram deslocadas seis viaturas da corporação para o local. Os socorristas tentaram usar hidrantes localizados dentro do prédio, entretanto eles não funcionaram. Não há registros de vítimas ou feridos. As primeiras apurações apontaram que o incêndio teve início por volta das 16 horas.

Banana Shopping e prédio residencial vizinho precisaram ser evacuados

De acordo com informações do tenente do Corpo de Bombeiros, Lucas Nunes, o trabalho para conter e extinguir as chamas e rescaldo durou aproximadamente 15 horas. Devido as rachaduras nas paredes, causadas pelo incêndio, foi preciso interditar o centro comercial por tempo indeterminado.

“O incêndio começou na sala de cinema. Quatro salas foram destruídas pelo fogo. Quando chegamos, tentamos usar os hidrantes perto do cinema, mas ao abrir o registro, não saiu água e tivemos que montar o nosso sistema usando as viaturas”, contou o tenente do CBMGO.

Em vídeos que circulam na redes sociais e que, provavelmente foram feitos pela equipe de resgate, por passantes e vizinhos, é possível ver as chamas destruindo a sala de cinema, assim como um espessa fumaça preta tomando conta do local. Devido ao fato ter a sua estrutura abalada e por estar localizado ao lado de um prédio residencial, ambos os locais foram evacuados e interditados para a segurança de todos.

O caso segue sendo investigado para descobrir os motivos que causaram o incêndio.

Até o fechamento desta matéria, o Dia Online não conseguiu contato com o Banana Shopping para mais esclarecimentos sobre o caso. O espaço segue aberto para manifestação.