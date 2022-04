Mostra O Amor, a Morte e as Paixões 2022 é adiada após incêndio

A 14ª edição da mostra O amor, a Morte e as Paixões, foi adiada após um incêndio, nesta segunda-feira (4/4), atingir a Galeria CineX, que fica no antigo Banana Shopping, no Centro de Goiânia. Assim, o evento, que começaria na próxima sexta-feira (8/4), ainda não tem uma nova data para acontecer. Ao todo, cerca de 100 filmes seriam exibidos até o dia 21 de abril.

O criador e curador da mostra, Lisandro Nogueira, afirmou, em vídeo em seu Instagram, que duas salas foram atingidas. Além disso, lamentou o incêndio e prestou solidariedade ao dono do CineX e à equipe. Ademais, no vídeo ele relembrou que a Mostra O amor, a Morte e as Paixões 2022 foi adiada, mas “que em breve” acontecerá outra edição.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as causas do incêndio ainda são desconhecidas. Ao todo, foram utilizados mais de 77 mil litros de água para combater as chamas.

Sobre a Galeria CineX

A Galeria CineX quer levar entretenimento de qualidade para a população goianiense. Assim, será composta por cinemas, bomboniere, cafeteria, cervejaria e uma sala exclusiva para apresentações de teatro, música, mostras e todos os tipos de espetáculos.

Contando com 21 salas de cinemas distribuídas por Goiânia, Luziânia (GO), Palmas (TO), Catanduva (SP) e Ponta Grossa (PR), o proprietário da Neo Investimentos, Adriano Oliveira, já está realizando o projeto de expansão dos cinemas CineX para o ano de 2022, levando a marca para Gurupi (TO) e São Luís (MA), totalizando 30 salas quando as unidades forem inauguradas.