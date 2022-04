Mulher em situação de rua fere comerciante, em Goiânia

Na tarde da última segunda-feira (04/4), uma mulher em situação de rua feriu um comerciante, no centro de Goiânia, com um estilete. O comerciante em questão, Wilson Antônio Pinheiro destacou que não havia motivos que justificassem a atitude da mulher.

Apesar do susto que levou, o ferimento feito no braço do comerciante, não foi grave. Além disso, Pinheiro ainda não decidiu se vai denunciar a atitude.

Em sua fala, o comerciante, inclusive, lamentou; “Não cheguei a denunciar à polícia, porque sei que não vai resolver. Normalmente nem prendem. Aqui tem muitos moradores de rua, acho que a prefeitura deveria dar uma olhada melhor isso, a polícia fazer mais abordagens, para retirar esse tipo material cortante das mas mãos deles, antes que possa acontecer uma tragédia maior. O meu fato foi no braço, imagina se fosse no pescoço”.

De acordo com o comerciante, mulher é avistada sempre pelas ruas do centro da capital goiana, contudo nunca houve desentendimento entre as partes.

“Ela passa em frente meu trabalho quase todos os dias, pois fica aglomerada com outros moradores de rua, normalmente usando drogas e tomando bebidas alcoólicas. Nunca tive nenhum desentendimento com nenhum deles”, ressaltou o comerciante.

Ainda segundo Wilson, essa foi a primeira vez que viu a mulher atacar alguém. O comerciante também informou que a mulher tentou cortar outra pessoa, em outro local, depois de feri-lo. Para Pinheiro, a moradora de rua deveria estar sob o efeito de drogas e, devido a isso, teve a atitude.

Imagens flagraram momento em que mulher em situação de rua fere comerciante

Câmeras de monitoramento, localizadas no centro de Goiânia, flagraram o momento em que o caso aconteceu.

Por meio das imagens , é possível ver o comerciante conversando com outra pessoa, na porta da empresa em que trabalha. No entanto, em um determinado momento, a mulher se aproximou de Wilson e feriu seu braço com um estilete.

Em seguida, é possível ver nas gravação, quando a mulher vai embora e o comerciante, no entanto, começa a discutir com a mesma.

A um portal de notícias da capital, Wilson Antônio Pinheiro relatou que começou a discutir com mulher, por ter se assustado com a atitude dela. Contudo, em seguida, a mulher lhe pediu desculpas. “Foi quando vi que ela estava bem fora de si”, salientou.