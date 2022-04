Musical infantil “A Bela e a Fera” acontece em Goiânia, neste domingo (10)

Neste domingo (10/4), Goiânia será palco para o espetáculo infantil “A Bela e a Fera – O Musical”. A atração é inspirada em um dos clássicos filmes da Disney e promete encantar pessoas de todas as idades. O espetáculo está previsto para iniciar as 17 horas, no Teatro Madre Esperança Garrido.

A história relata a trajetória da jovem Bela (interpretada pela atriz Karol Rodrigues), que mora em um vilarejo afastada e, em meio a vários dilemas em seu caminho acaba conhecendo a Fera (interpretada pelo ator Lucas Carlos). Durante o período em que passam juntos, Bela acaba descobrindo que a Fera é, na verdade, um homem que foi amaldiçoado e vive em um castelo repleto de objetos mágicos, como um relógio e um castiçal falante.

A venda dos ingressos é de responsabilidade da plataforma Sympla e os valores podem ser encontrados a partir de R$ 30 (meia-entrada) no 1º lote. A plataforma disponibiliza também a opção de ingressos família, que consiste em entradas por um único valor, com o direito de acesso concedido a dois adultos e uma criança.

Musical “A Bela e a Fera” apresenta temas que vão além

O espetáculo “A Bela e a Fera”, que acontece em Goiânia no próximo domingo, promete envolver adultos e crianças em uma experiência lúdica e imersiva ao público. A apresentação conta com a presença, em cena, de mais de 15 atores, mais de 50 figurinos, diversos cenários e vários efeitos especiais e iluminação. A aposta dos organizadores é garantir um espetáculo a parte aos presentes.

A responsabilidade pelas coreografias do atração teatral é de Dino Júnior, com produção de Karol Rodrigues e Ludmilla Ribeiro. Além da história dos personagens, o espetáculo abrange temáticas importantes tais como bullying, a relação dos pais no crescimento dos filhos, a importância da leitura, coletividade e cumplicidade.

A releitura do clássico da Disney trata de assuntos que precisam ser abordados com as crianças e que contribuem diretamente com o aprendizado dos pequenos, como por exemplo as questões familiares e os valores, ressaltando também a importância da amizade e fidelidade para com os seus.