Piribier chega à 12ª edição com shows e mais de 300 cervejas artesanais

O Piribier, maior festival de cultura cervejeira do Centro-Oeste, volta a acontecer após dois anos de interrupção devido a pandemia da Covid-19, e, claro, acontecerá em Pirenópolis. Assim, o evento acontece de 16 de junho a 18 de junho, no feriado de Corpus Christi. A expectativa é que 15 mil pessoas passem pela Arena Piribier em seus três dias de evento, que acontece no Cavalhódromo da cidade histórica.

Como atrativos, a 12ª edição do Piribier terá mais de 300 rótulos de cervejas artesanais, incluindo as sem glúten e sem álcool. Dessa maneira, haverá cervejarias de Goiás, do Brasil e de fora do país. Além disso, tem ampla programação de shows, que contempla principalmente o rock nacional.

“Em nossa primeira edição, tivemos a participação de apenas três cervejarias goianas, que apresentaram juntas oito rótulos. Hoje, já contabilizamos o interesse de 18 delas participarem desta edição, somando mais de 100 diferentes rótulos de cervejas goianas, de variados estilos. Isso é fruto de um movimento que se iniciou no Piribier, e é estimulado durante e após o evento”, analisa o criador do festival, Ricardo Trick.

O evento cervejeiro também terá também a harmonização da bebida com pratos e petiscos. Portanto, fazem parte da programação paralela a realização de degustações harmonizadas, bem como visitas guiadas à Arena Piribier, em Pirenópolis, para conhecer os destaques dos expositores. Ademais, palestras com especialistas do segmento, entre outros atrativos. Tudo isso realizado em parceria com o Sebrae Goiás, que estará presente em um espaço interativo e instrutivo dentro do evento.

Shows

O Piribier 2022, assim como em anos anteriores, terá shows com bandas de rock de renome nacional. Assim, a 12ª edição terá como apresentação de abertura, no dia 16 de junho, a dupla de veteranos Digão Raimundos e Egypcio (ex-Tihuana).

No dia 17 de junho, Arena Piribier terá show de Beto Bruno, ex-vocalista do Cachorro Grande, que irá dividir o palco com a banda Venosa. Para encerrar, no dia 18 de junho, os paulistas do CPM22 chegam a Pirenópolis, onde farão uma apresentação com todos os hits da banda.

Bilheteria solidária

Os ingressos em lote promocional já estão à venda pelo portal oficial ou em locais físicos anunciados nas redes do festival. Aqueles que preferirem comprar a entrada na data terão à disposição os formatos meia-entrada, inteira e o passaporte que dá direito aos três dias de evento. Além disso, a modalidade ingresso solidário, que conta com um valor promocional mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. As entradas para um dia custam R$ 80 (meia) e R$ 90 (meia solidária). Já o passaporte para os três dias custa R$ 150.

Para o público que adquiriu o ingresso para a edição de 2020 e não pediu o reembolso, a entrada será válida. “Para essas pessoas que confiaram em nosso festival e estão aguardando há dois anos para ir, estamos preparando formas de surpreendê-los”, comenta o organizador.

Aqueles que adquiriram o ingresso em 2020 e não puderem comparecer na data, podem entrar em contato com a produção do festival pelas redes sociais para solicitar o reembolso do valor pago.

Em 2022, o Piribier não será open bar, com o ingresso valendo para dar acesso à Arena, aos shows da noite e a algumas dinâmicas como o tour guiado. Bebidas e comidas são comercializadas à parte.

Serviço: 12ª edição do Piribier (2022) | Pirenópolis

Quando: 16 a 18 de junho

Onde: Cavalhódromo de Pirenópolis

Ingressos: Link | A partir de R$ 80