Prefeitura de Goiânia divulga nota técnica sobre uso de máscaras em escolas e CMEIs

Nesta segunda-feira (4/4) foi emitido pela Prefeitura de Goiânia uma nota técnica que contém orientações sobre o uso de máscaras em escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de toda a capital do estado.

Dentre as informações continas no documento, a Secretaria Municipal de Educação (SME) ressalta que apesar da máscara ser de uso facultativo em ambientes abertos e fechado, inclusive em instituições de ensino, a administração recomenda que pessoas categorizadas como grupos de risco, e que fazem parte da comunidade escolar, usem o item.

Ainda conforme a nota técnica, o incentivo ao uso da máscara é de responsabilidade das instituições de ensino, principalmente para estudantes e servidores que foram diagnosticados com doenças respiratórias, tais como asma e bronquite, e sintomas gripais. Já as pessoas que possuem diabetes, obesidade e hipertensão também necessitam ser orientadas para usar o item de proteção.

O texto da nota recomenda que para garantir a saúde de todos, o uso do equipamento de segurança deve ser feito por qualquer pessoa (crianças, adultos e adolescentes) que tiveram contato recente com pessoas que apresentaram sintomas de gripe. A normativa vale também para servidores e alunos que cursam a Educação de Jovens e Adultos (EJA) com idade igual ou superior a 60 anos.

A Secretaria Municipal de Educação reforçou também a importância me manter as instituições de ensino higienizada, principalmente aquelas onde há um grande fluxo de pessoas dentro da comunidade escolar, tais como salas, quadras poliesportivas, banheiros e refeitórios. A SME orienta ainda a realização da correta higienização das mãos, utilizando água, sabão e álcool 70%.

Uso de máscara em eventos e atividades desportivas em escolas e Cmeis de Goiânia

Em relação a realização de eventos e atividades desportivas nas dependências das instituições de ensino de Goiânia, o decreto de nº 972, de 15 de março de 2022, continua em vigência. Desta forma, a orientação da prefeitura é que a ocupação máxima do local seja de 80% da capacidade do espaço físico, bem como a utilização de máscaras e o distanciamento seguro entre os presentes.