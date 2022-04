Alceu Valença se apresenta no The Chefs Festival, em Goiânia

Goiânia recebe, no dia 28 de abril (sexta-feira), a partir das 18h, o The Chefs Festival 2022, que reunirá chefs e restaurantes da capital, além de ter um show do ícone da música brasileira Alceu Valença.

O pernambucano está percorrendo o Brasil com a turnê “Anunciação”. Assim, é um panorama com diversas vertentes de sua obra, como os clássicos “Belle de Jour”, “Pelas Ruas que Andei”, “Tropicana”, bem como “Táxi Lunar” e “Anunciação”.

No show no The Chefs Festival, que acontece na esplanada do Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, a partir das 20h, Alceu Valença canta ao lado de Leo Lira (guitarra), Tovinho (teclados). Ademais, com André Julião (sanfona), Nando Barreto (baixo), Cássio Cunha (bateria).

Os ingressos para o evento podem ser comprados pelo site Ticketou. Também em pontos físicos como Stay Café, Umuarama Harley-Davidson, Mr. Brook, bem como Rildo Lasmar, Dr. Shape, Subverso e Crystal Plaza Hotel. O valor é a partir de R$ 60.

Gastronomia e música

A organização do The Chefs Festival irá divulgar os nomes dos restaurantes e chefs participantes nos próximos dias. Inclusive, eles deverão oferecer cardápios e receitas exclusivas. Além disso, para quem gosta de tirar fotos, o espaço terá um ambiente instagramável para interação física e digital.

O evento também irá contar com uma estrutura pensada para garantir todas as medidas de prevenção contra a Covid-19. Dessa forma, terá itens de higiene para garantir o cuidado pessoal do público presente.

Serviço: The Chefs Festival – Show Alceu Valença | Goiânia

Quando: 28 de abril de 2022

Onde: Esplanada do Centro Cultural Oscar Niemeyer

Horário: Abertura dos portões: 18h | Show: 20h

Ingressos: Link – Meia: R$ 60 (lote promocional) | Inteira: R$ 120 (lote promocional)