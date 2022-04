Justiça decreta prisão preventiva de suspeito de estuprar coordenadora de escola

Vigilante suspeito de estuprar coordenadora de escola, na qual trabalhava, teve prisão preventiva decretada ontem (05/4), pela Justiça, em Goiânia.

Segundo consta em mandado de prisão, o homem descumpriu medidas preventivas assim que enviou fotos de arma de fogo e ameaçou a professora por meio de mensagens em aplicativos de celular. A Polícia Civil investiga o caso, no entanto, não divulgou nome do suspeito.

O Ministério Público de Goiás encaminhou o mandado de prisão preventiva, alegando que a liberdade do homem representa perigo a integridade física e psicológica da vítima.

Em nota enviada no último dia 19, Secretaria de Estado da Educação, ressaltou que “afastou imediatamente todos os envolvidos no caso para que não houvesse prejuízo à comunidade escolar”.

Suspeito de estuprar coordenadora de escola teria feito ameaça de divulgação de imagens

Delegada que investiga o caso, ressaltou hoje que investiga a existência de supostos vídeos, os quais podem ter registrado o ato. As imagens, no entanto, não foram localizadas e nem divulgadas.

“Posteriormente, a vítima alegou que o conteúdo do vídeo seria ela sendo abusada sexualmente, dentro da escola, por um servidor, fora do horário de serviço. […] A vítima fala que não se recorda dos fatos, que tomou conhecimento apenas através da notícia da existência do vídeo”, esclareceu a delegada que investiga o caso.

No mandado, juiz que decretou a prisão preventiva do suspeito de estuprar coordenadora de escola, esclarece que a palavra da professora é de suma importância neste momento do processo.

Investigação do crime

A investigação do caso aguarda o resultado da perícia, que está sendo realizada, nos celulares das pessoas envolvidas a fim de saber se existe imagens (vídeo ou foto) do crime.

Segundo relatos registrados na Polícia Civil, além da suposta vítima do caso, o vigilante suspeito de estuprar a coordenadora da escola e a diretora da unidade de ensino estariam envolvidos no crime.

A delegada do caso explicou que as investigações continuam, e nesta fase, as testemunhas estão sendo ouvidas.