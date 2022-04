Martim Cererê passará por revitalização no 1º semestre de 2022

O Centro Cultural Martim Cererê, no Setor Sul, em Goiânia, irá passar por uma revitalização que será iniciada ainda no 1º semestre de 2022. Assim, o objetivo é oferecer mais qualidade às pessoas que frequentam o espaço e realizadores de eventos. O valor total das obras deve ser de R$ 330 mil, com R$ 180 mil destinados pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), e R$ 150 mil através de emenda parlamentar.

O processo licitatório para a revitalização do Centro Cultural Martim Cererê prevê a implantação de sistema de combate a incêndio e descargas elétricas. Além disso, a impermeabilização e pintura dos teatros Ygua e Pygua, bem como das demais áreas. Ademais, a instalação e manutenção de aparelhos de ar-condicionado, entre outros.

Para o Secretário da Secult Goiás, César Moura, a obra é mais uma ação para fomentar a cultura no Estado. “O Martim é um lugar de muita história. Embora a pasta tenha investido na melhora da iluminação e no som do Martim Cererê desde o início da atual gestão, o espaço necessitava de uma reforma mais ampla para receber melhor o público da melhor forma”, afirma.

O Centro Cultural Martim Cererê já passou por revitalização em 2021 das grades que o cercam, corrimãos e do portão de entrada, dos jardins e do pátio. Assim, nos teatros Pyguá e Yguá, foram corrigidas infiltrações com impermeabilização dos camarins e das casas de máquinas e recuperação de peças elétricas. Por fim, na parte estrutural foi realizada manutenção dos banheiros, organização do mobiliário nas salas de administração, bem como a organização do depósito que passou a abrigar todos os equipamentos e refletores de iluminação cênica. Além disso, foi realizada a manutenção do quadro de energia do Bar Karuhá.

Martim Cererê

O Centro Cultural Martim Cererê foi inaugurado em 20 de outubro de 1988, no local das antigas caixas d’água da Empresa de Saneamento do Estado de Goiás (Saneago) que abasteciam o Setor Sul de Goiânia. Seu nome foi inspirado no livro homônimo do escritor Cassiano Ricardo, visto como uma síntese do Brasil.

A unidade da Secult GO possui três teatros: Yguá (“lugar de guardar água” em Xavante); Pygua (“caverna de água”) e o teatro de arena Ytakuá (buraco na pedra). Ademais, conta com o bar Karuhá (“lugar de comer”), uma área aberta e a sala de administração.

Nos últimos anos o Martim Cererê recebeu festivais de música alternativa de Goiânia, como o Vaca Amarela e o Goiânia Noise. Hoje, o espaço recebe eventos de segmentos variados, com destaque para shows, exposições e mostras. Também feiras que reúnem pequenos empreendedores, como o Mercado das Coisas e a Feira das Minas.