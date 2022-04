Motorista morre após incêndio em caminhão, em Abadia de Goiás

Na tarde de hoje (06/4), o Corpo de Bombeiros de Goiânia e Trindade foram acionados para o ocorrência de incêndio em caminhão na BR 060.

O veículo começou a pegar fogo, após tombar, na zona rural de Abadia de Goiás (GO). Ao todo, 5 viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para apagar as chamas do incêndio.

A pista em que o veículo tombou, no sentido Goiânia – Rio Verde, ficou totalmente interditada, mas no momento, opera com interdição parcial. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local controlando o trânsito e apurando o acidente.

Peritos também se encontram no local do acidente a fim de apurar a causa do incêndio em caminhão, além de identificar a vítima.

Motorista do veículo morreu após incêndio em caminhão

O motorista do veículo morreu após a carreta tombar e pegar fogo na altura do km 175 da BR 060, em Abadia de Goiás. O óbito do condutor do veículo foi constatado no local do tombamento.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima ficou presa às ferragens e, até a publicação desta matéria, não foi identificada.

O corpo do motorista ficou sob a custódia do Instituto Médico Legal, o IML, de Aparecida de Goiânia.

Corpo de Bombeiros foi acionado para caso de incêndio em veículo, em Anápolis (GO)

Além do incêndio em caminhão, o Corpo de Bombeiros foi acionado na noite de ontem (05/4) para controlar chamas de um carro de passeio na Rua Agenor Ferreira Borges, no Setor Tropical, em Anápolis (GO).

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma viatura e quatros militares foram encaminhadas para atender a ocorrência.

Quando chegaram no local do incêndio, bombeiros avaliaram que o fogo consumia todo o veículo. De acordo com a corporação, cerca de 5 mil litros de água foram utilizados no combate às chamas.

O incêndio não deixou nenhum ferido.