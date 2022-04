Preços de pedágios, em Goiás, viram alvo de processo fiscalizatório do TCU

O Tribunal de Contas da União (TCU) deu entrada em um processo para fiscalizar o aditivo contratual que possibilitou o aumento dos valores cobrados nas praças de pedágio de Goiás. O processo numerado como 006.189/2022-9 se encontra sob a relatoria do ministro Antônio Anastasia e tem como destinatário à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

O TCU informou que o objetivo por trás da abertura do processo é realizar a apuração se os reajustes feitos, nos pedágios da BR-153 e 060, foram abuso ou não. Os novos valores cobrados passaram a valer a partir do último domingo (3/4) em todas as praças de pedágio do Estado de Goiás.

Maiores reajustes encontrados em Goiás

Importante ressaltar que o maior aumento aconteceu no pedágio localizado no município de Goianápolis, onde a alta foi de 168% para alguns veículos. Convertendo a informação em valores, o preço cobrado por veículo antes do reajuste era de R$ 1,10, R$ 2,20 e R$ 4,40 para motos, carros, ônibus / caminhão respectivamente. Após o reajuste os valores cobrados passam a ser R$ 2,55; R$ 5,10 e R$ 10,20.

No pedágio de Alexânia, o aumento chegou a um percentual de 137%, onde os valores passaram de R$ 3 para R$ 6,90 para carros de passeio; R$ 1,50 para R$ 3,45 no caso das motos e de R$ 6,40 para R$13,80 no caso de caminhões e ônibus.

Em Professor Jamil, região sul do estado de Goiás, o reajuste foi de 131%. Desta forma os valores cobrados passaram de R$ 1,60 (moto); R$ 3,20 (carro de passeio) e R$ 6,40 (ônibus/caminhão) para R$ 3,70; R$ 7,40 e R$ 14,80 respectivamente.

Atualmente o valor mais caro, em Goiás, de uma praça de pedágio pode ser encontrado no município de Itumbiara. No local, a alta dos preços foi de 125%. Antes do reajuste que entrou em vigor no último domingo, para passar pela praça, os motoristas tinham que desembolsar R$ 1,95; R$ 3,90 e R$ 7,80 para motos, carros e caminhões/ônibus, respectivamente. Com os novos valores, o gosto é R$ 4,50; R$ 9,00 e R$ 18,00.