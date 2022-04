Preços dos produtos de páscoa apresentam variação de 149,7%, em Goiânia

O Procon Goiânia divulgou o resultado de uma pesquisa realizada entre os dias 28 de março e 1º de abril, tendo como base os valores dos produtos de páscoa comercializados nos supermercados da capital. A pesquisa foi realizada em oito estabelecimentos comerciais e ao todo foram comparados 38 produtos entre caixas de bombons, barras de chocolates e ovos de páscoa. O resultado identificou uma variação de até R$ 149,7% nos preços encontrados.

De todos os produtos que foram alvos da pesquisa, as barras de chocolate são as que apresentam a maior variação de preços. Para se ter uma ideia, em um supermercado o produto (de 60 gramas) foi encontrado a R$ 4,00; em outro estabelecimento comercial, o mesmo produto custa R$ 10 . Já os ovos de pascoa com 166 gramas, e que possuem brindes, foi apresentado uma variação de 56,37%, onde em um supermercado é possível a compra por R$ 47,90 e em outro a R$ 74,90.

Em relação aos ovos de páscoa de 172 gramas, os preços estão variando entre R$ 33,98 e R$50. Os ovos de páscoa menores, em torno de 90 gramas, apresentam variações de 15,86% e os maiores, com 500 gramas, podem ser encontrados entre R$69,90 e R$ 94,90. A maior variação encontra em relação as caixas de bombons foi de 43,49%, onde em um supermercado o produto custa R$ 8,99 e em outro pode ser encontrado a R$ 12,90. Comparando os preços de 2022 com aqueles encontrados em 2021, a pesquisa feita pelo Procon Goiânia identificou um aumento de 19,53% no preço dos ovos de páscoa e 2,23% no valor das caixas de bombons.

Procon Goiânia orienta consumidores

Mediante as variações encontradas na pesquisa feita pelo Procon Goiânia, o órgão fiscalizador orienta os consumidores a realizar um comparativo de preços, entre os estabelecimentos, antes de realizar a compra do produto. Fatores como qualidade e peso também devem ser observados.

Para aqueles que se encontram “apertados” em relação as finanças, as caixas de bombons e barras de chocolate podem ser uma opção para substituir os ovos de páscoa. Entretanto, é importante que o consumir esteja atento as variações no valor de consumo e se aquele produto se encaixa ao seu orçamento.

Em relação aos ovos de páscoa com brindes, estes devem apresentar a faixa etária e a frase: “Atenção: contém brinquedo certificado no âmbito do Sistema Brasileiro da Avaliação da Conformidade” em sua embalagem. Outro ponto que deve ser analisado, em relação aos brinquedos, é a presença obrigatória do selo do Inmetro e a identificação do fabricante.