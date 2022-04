Propostas de reajuste salarial para servidores públicos de Goiânia são encaminhados à Câmara

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz encaminhará nesta quarta-feira (06/4), três propostas de reajuste salarial para servidores da rede municipal à Câmara. Um dos documentos é referente a correção de piso salarial para professores, os quais estão em greve desde o último dia 15.

O primeiro projeto encaminhado a Câmara sugere, portanto, o aumento de 10, 16% para o piso salarial dos educadores assim como reajuste no auxílio locomoção de 50%. Dessa forma, o benefício para os professores irá para R$ 675,00.

Além disso, documento também propõe que os servidores administrativos da educação também tenham acesso ao mesmo benefício, o auxílio locomoção. Outra mudança é um reajuste de 10,16% em Gratificação de Regência de Classe, a qual é direcionada aos educadores que atuam diretamente na sala de aula, atingindo o valor de R$ 605 por mês.

Com as propostas de reajuste salarial, de acordo com a prefeitura de Goiânia, nenhum professor da rede municipal receberá menos que o valor do piso salarial acertado pelo Governo Federal neste ano. O piso salarial reajustado é de R$ 2.870 para aqueles que cumprem carga de 30 horas semanais.

Além do reajuste salarial da educação, projetos são direcionados a guardas civis e procuradores municipais

O outro projeto que a prefeitura irá encaminhar para a Câmara refere-se ao pagamento de reposição salarial de 9,32% aos servidores municipais. Remuneração diz respeito à data-base de 2020 e do ano passado, a partir do último dia 1º, atendendo ao artigo 78 da Lei Complementar nº 335, de 2021.

O terceiro projeto de lei trata do reajuste salarial de servidores operacionais da administração pública municipal direta e indireta, Guarda Civil Metropolitana (GCM), além de procuradores do município. O projeto ainda aborda o pagamento do vale-alimentação no valor de R$ 400 aos profissionais citados..

A implantação do regime de subsídio para procuradores do município e guarda civil garante a remuneração em parcela única. Diante disso, veda acréscimos de gratificação, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Já em relação ao aos cargos do grupo operacional, a proposta prevê o reajuste salarial da tabela de vencimentos da carreira prevista na Lei nº 8.623, de 2008.