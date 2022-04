Banda Guns N’ Roses faz show em Goiânia, em setembro

A banda norte-americana Guns N’ Roses irá fazer um show em Goiânia, no Estádio Serra Dourada, no dia 11 de setembro, um domingo. A informação foi dada pelo jornalista José Norberto Flesch, no Twitter, mas também já consta no site oficial da banda.

O grupo Guns N’ Roses, liderado pelo vocalista Axl Rose, fará uma tour pea América do Sul. Assim, irá tocar, além de Goiânia, também no Festival Rock in Rio (3 dias antes da apresentação na capital goiana), bem como em outras sete cidades do Brasil. São elas: Recife, Belo Horizonte, Ribeirão Preto e Florianópolis. Além disso, Curitiba, São Paulo e Florianópolis.

Segundo o site da banda, os ingressos para os shows serão colocados à venda em breve. Portanto, ainda não se sabe qual será o valor das entradas.

Goiânia já recebeu shows de grandes nomes da música mundial. Dessa maneira, o próprio Estádio Serra Dourada recebeu show de Paul McCartney, em 2013. Ademais, já passaram pela capital A-Ha, ainda nos anos 80 e Elton John, em 2014. Também Deep Purple (2003), Megadeth (2008) e Scorpions (2008), além de outros nomes.

A Banda

A banda Guns N’ Roses foi formada em Los Angeles, na Califórnia, em 1985. A banda lançou, até o momento, seis álbuns de estúdio, três EPs e um álbum ao vivo.

Segundo informações da WikiPedia, a banda já vendeu mais de 100 milhões de cópias em todo o mundo. O seu álbum de estreia lançado em 1987, chamado de “Appetite for Destruction”, vendeu cerca de 33 milhões de cópias no mundo todo.

No show em Goiânia, no Estádio Serra Dourara, a banda Guns N’ Roses deverá tocar diversos dos seus clássicos como Sweet Child O’ Mine, November Rain e Paradise City. Além disso, Welcome To The Jungle e

A formação atual inclui o vocalista Axl Rose, os guitarristas Slash e Richard Fortus, o baixista Duff McKagan, o baterista Frank Ferrer e os teclistas Dizzy Reed e Melissa Reese.

Serviço: Guns N’ Roses em Goiânia

Quando: 11 de setembro

Onde: Estádio Serra Dourada

Ingressos: Ainda não há informações