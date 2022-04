Concurso da Prefeitura de Goiânia oferece mais de 1.300 vagas; como se inscrever

Inicia-se nesta sexta-feira (8/4) o período de inscrições para concorrer a uma das vaga do concurso da Prefeitura de Goiânia. O certame é de responsabilidade do Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás (UFG) e os candidatos terão até o dia 29 de abril para escolher das vagas com atuação nas áreas de educação, infraestrutura, saúde ou assistência social.

Ao todo, o processo seletivo está disponibilizando 1.376 oportunidades para níveis fundamental, médio e superior, com salários que variam entre R$ 1.212 e R$ 3.452 . Os valores das inscrições são de R$ 60, R$80 e R$120 a depender do nível de escolaridade exigido pelo cargo escolhido. A previsão é de que as provas aconteçam em algum dos fins de semana entre os meses de maio e junho deste ano. As inscrições podem ser feitas pelo site do Centro de Seleção da UFG.

Sobre a contratação de novos servidores, o prefeito Rogério Cruz ressaltou a necessidade do certame e completou dizendo “estamos entusiasmados com a possibilidade de reforçar nosso time de colaboradores que busca, diariamente, garantir qualidade nos serviços oferecidos à população”.

Das vagas do processo seletivo

Na área da saúde, serão 211 vagas para médicos em diferentes áreas, 69 enfermeiros, 64 agentes comunitários de saúde; 58 auxiliares de saúde, sendo 30 para auxiliar de enfermagem, 18 para auxiliar de farmácia e 10 para auxiliar em saúde bucal; 50 agentes de combate às endemias, 23 dentistas e 133 técnicos de saúde, sendo 87 para técnico de enfermagem, 02 para técnico de enfermagem do trabalho, 10 para técnico de imobilização ortopédica, 10 para técnico de radiologia, 10 para técnico de laboratório e 04 para técnico em necrópsia.

Estão sendo disponibilizadas também 06 vagas para arteterapeuta, biólogo (01), biomédico (05) e enfermeiro intensivista (01), além de duas para profissional de educação física. Na área da educação, serão 194 vagas de professor em várias disciplinas, 200 de auxiliar de atividades educativas e 100 de agentes de apoio educacional.

Em relação as vagas voltadas para a assistência social, serão 62 vagas para analista em assuntos sociais, sendo 25 para assistentes sociais, 12 para pedagogos e 25 para psicólogos. Para analista em cultura e desporto, serão 45 vagas destinadas a profissionais de educação física. Também há outras 45 oportunidades para educador social.

Para infraestrutura, nos cargos de analista em obras e urbanismo, são 07 vagas para arquiteto, 29 (engenheiro civil), 02 (engenheiro eletricista), 01 (tecnólogo em construção de edifícios) e 01 (tecnólogo em construção de vias terrestres).