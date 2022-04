Prefeitura de Goiânia altera local do drive-thru da vacinação; saiba mais

A população de Goiânia que visa comparecer no drive-thru da vacinação, neste fim de semana, deve ficar atenta, pois o ponto de imunização foi levado para o clube Ferreira Pacheco, no Setor Santa Genoveva. A mudança é decorrente do show da dupla Hugo e Guilherme previsto para acontecer neste domingo (10/4) no estacionamento do Estádio Serra Dourada.

A mudança do local de vacinação já está em vigor, tendo em vista que a estrutura do evento já começou a ser montada. De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura de Goiânia, o clube Ferreira Pacheco deve ser usado como ponto de vacinação até a próxima terça-feira (12).

Drive-thru da vacinação de Goiânia imuniza contra a Covid-19 e Influenza

O drive-thru da vacinação contra a covid-19 e influenza teve sua estrutura montada, no estacionamento do Serra Dourada, nesta segunda-feira (4). Ao todo, Goiânia tem a disposição da população 73 pontos de vacinação, sendo 71 salas, o drive-thru e uma van montada no Clube Caixa Econômica.

A informação repassada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia é que está é a principal opção para atender a parcela da população que apresentam algum tipo de dificuldade de locomoção, tais como o grupo de pessoas com mais de 60 anos, aptos a tomar a dose contra a gripe e os idosos com mais de 80 anos que precisam da quarta dose do imunizante contra a covid-19.

De acordo com o calendário de vacinação, a vacina contra a gripe está destinada aos idosos com mais de 60 anos de idade e trabalhadores da saúde, até o dia 30 de abril. Os grupos prioritários passam a ser vacinados contra a influenza no período de 2 de maio a 3 de junho. A estimativa da SMS é de que 519.378 moradores da capital sejam imunizados. Importante ressaltar que a a vacina Influenza trivalente, utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em 2022, é eficaz contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B.

Confira como será a vacinação contra a Influenza em Goiânia

Primeira etapa – 04 a 30/04

207.706 idosos com 60 anos ou mais;

69.373 trabalhadores da saúde;

Segunda etapa – de 02/05 a 03/06

59.665 crianças (06 meses até 05 anos);

14.486 gestantes;

2.382 puérperas;

19.296 professores;

72.452 pessoas com comorbidades;

45.639 pessoas com deficiência permanente;

303 adolescentes e jovens de 12 a 21 anos com medidas protetivas;

6.068 forças de segurança;

A vacinação é destinada também aos caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, e outros cujo número não é estimado.