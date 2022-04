Suspeitos de venderem R$ 114 milhões em agrotóxicos falsos são presos, em Goiás

Na manhã desta quinta-feira (7/4) uma operação realizada pelo Ministério Público De Goiás (MP-GO) cumpriu seis mandados de prisão preventiva em desfavor de suspeitos de comercializar aproximadamente R$ 114 milhões em agrotóxicos falsos no estado de Goiás e no Tocantins. Além das prisões, outros 34 mandados de busca e apreensão foram realizados nos municípios de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Guapó, Novo Gama e Palmas (TO).

De acordo com as investigações feitas pelo órgão, o grupo criminoso possui diversas empresas ligadas a cadeia de produção e venda de agrotóxicos. As apurações preliminares mostraram que, somente uma das empresas que compõem o esquema criminoso, registou no ano de 2018 cerca de R$ 114 milhões em comercializações suspeitas de insumos agrícolas de combate as pragas da lavoura.

Dentro do esquema, cada uma das empresas tinha a sua função e atuava em diferentes etapas da produção dos agrotóxicos, desde a aquisição dos materiais necessários, passando pela fabricação, sistema de armazenagem, transporte e, posteriormente, realizando a comercialização ilegal dos defensivos agrícolas.

Uso de agrotóxicos ilegais traz danos ao meio ambiente a à saúde humana

Ainda conforme investigações, existe a suspeita de que o grupo também esteja ligado a venda de produtos de higienização de casas e para uso na agricultura. Ambas as ações praticadas pelos suspeitos são feitas sem as devidas autorizações, tornando assim um esquema ilegal e criminoso.

Outro ponto importante a ser destacado é que além das evidencias que indicam as falsificações e comercializações de agrotóxicos ilegais, por parte dos suspeitos, as empresas que fazem parte do esquema estariam utilizando documentação fiscal inidônea. O Ministério Público de Goiás, ao falar sobre a operação, reforça que as condutas que estão sendo investigadas causam graves prejuízos ao meio ambiente e saúde pública, principalmente em relação aos riscos provenientes da aplicação destes produtos tóxicos nas lavouras e alimentos, sem que haja o devido controle dos órgãos responsáveis.