Trecho da BR-153, em Aparecida, ficará interditado durante o fim de semana

O tráfego na Br-153, quilômetro 508, onde há um desvio para a realização de obras no perímetro urbano de Aparecida de Goiânia, ficará interditado durante este sábado (9/4) e domingo (10). A paralisação é decorrente do lançamento de 12 vigas que devem integrar a ponte que está em construção no local. Desta forma, para que o trabalho seja realizado, o trânsito ficará suspenso das 8h às 18h nos dois dias.

De acordo com informações repassadas pela Triunfo Concebra, concessionária responsável por administrar este trecho da BR-153 em Goiás, o lançamento das vigas e o seu correto posicionamento leva cerca de 20 minutos. Assim, durante o intervalo entre o lançamento de uma viga e outra, o trânsito será liberado.

A orientação passada aos motoristas é que optem pelos desvios realizados na região e que respeitem a sinalização e velocidade da rodovia. Durante o período em que estiver interditada, a responsabilidade da via, a orientação aos condutores e a sinalização do local será feita por equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Triunfo Concebra.

Obras da ponte da BR-153 iniciaram 31 dias após acidente que matou seis pessoas

As obras estão sendo realizadas com o fim de construir uma ponto sobre o Ribeirão Santo Antônio, após uma uma enorme cratera se formar na rodovia BR-153, trecho localizado no perímetro urbano de Aparecida de Goiânia. O projeto começou a sair do papel em fevereiro desde ano, quando a Triunfo Concebra, concessionária responsável pela administração da rodovia, iniciou os trabalhos, 31 dias após o acidente que vitimou fatalmente seis passageiros de um ônibus de viagem. O acidente aconteceu no dia 24 de dezembro de 2021.

O local também foi palco de um acidente envolvendo dois veículos de carga, porém sem vítimas graves. De acordo com a concessionária, neste trecho da BR-153 trafegam diariamente cerca de 60 mil veículos, até o bloqueio da pista.