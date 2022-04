19º Edição da Tecnoshow Comigo movimenta mais de R$ 10 bilhões, em Rio Verde

A Tecnoshow Comigo encerrou-se nesta sexta-feira (8/4) e sendo uma das principais feiras de tecnologias do Centro-Oeste e um dos principais eventos voltados para o agronegócio em todo Brasil, muitas expectativas rondavam o retorno das atividades presenciais. Podemos dizer, com toda certeza, que o crescimento do evento é exponencial e que, ano após ano, cada vez mais pessoas são atraídas pela feira organizada pela Cooperativa Comigo.

É importante ressaltar que a Tecnoshow Comigo traz benefícios não só para o agronegócio, mas também para o município de Rio Verde e para a economia de todo estado de Goiás. Inicialmente, a expectativa da Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano, era igualar os números da última edição, tendo em vista que a feira retorna suas atividades presenciais após dois anos de pandemia.

Entretanto, o reconhecimento da Tecnoshow é tão grande para o agronegócio e para o estado de Goiás que os números da 19ª edição superaram as expectativas de todos. Por volta das 16h dessa sexta-feira (8), a equipe de organização do evento reuniu expositores, visitantes e autoridades para divulgar, oficialmente, os resultados da feira.

Balanço oficial divulgado pela Tecnoshow Comigo

De acordo com o prefeito Municipal de Rio Verde, Paulo do Vale, só nos primeiros dois dias evento, a Tecnoshow Coimigo já havia movimentado R$ 2,4 bilhões em negociações. Após os cinco dias, a feira fechou com expressivos R$ 10,6 bilhões. Outra expectativa superada diz respeito ao público que, neste ano de 2022, foi de 128 mil visitantes, contra os 118 mil da última edição, ocorrida em 2019.

Nesta 19ª edição da Tecnoshow, a quantidade de expositores presentes no evento chegou a 620. Em relação a movimentação levada a Rio Verde, devido a feira, a informação repassada pelo prefeito municipal é de que, nos últimos 30 dias, o município movimentou mais de R$ 90 milhões.

Durante os preparativos para a que o evento acontecesse e também durante a própria Tecnoshow, foram gerados cerca de 5.500 empregos diretos na Comigo e outros 4.400 no município de Rio Verde. Já a movimentação na rodoviária apresentou um aumento de 28% e o aeroporto municipal da cidade sede do evento contou com aproximadamente 246 operações de pousos e decolagens e 1.775 passageiros embarcados e desembarcados.