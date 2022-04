Bebê morre após ser arremessado dentro de carro em acidente na GO-040, em Goiás

No fim da tarde desta quinta-feira (7/4) um bebê, com menos de 30 dias de vida, morreu após ser arremessado no painel de um veículo durante um acidente ocorrido na GO-040. De acordo com informações da Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), o acidente aconteceu entre os municípios de Goiânia e Aragoiânia.

As apurações iniciais indicam que o pai do recém-nascido estava na direção do carro, quando perdeu o controle do veículo, causando assim o acidente. Ainda de acordo com a Dict, o motorista levava a esposa e o filho no banco do passageiro traseiro, quando, próximo ao km 8 da rodovia, colidiu contra um poste de energia elétrica.

Estado de saúde das vítimas e investigações sobre o caso

Com o impacto da colisão, a mãe e a criança foram arremessadas contra o painel do carro e apesar de ter um bebê conforto dentro do carro, o recém-nascido, do sexo masculino, estava no colo da mãe no momento do acidente. Equipes de resgate foram acionadas para atender a ocorrência, prestaram os primeiros socorros e encaminharam a família para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) localizada no Jardim Itaipu, onde o bebê foi a óbito.

A mãe recebeu os atendimentos médicos necessários e foi liberada. Já o motorista do veículo não se machucou. A Dict submeteu o condutor do veículo ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo para a ingestão de bebidas alcoólicas. A corporação policial informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas através da instauração de um inquérito.

O nome das vítimas não foram divulgados e, de acordo com a delegacia responsável pelo caso, novas informações não serão divulgadas até que as investigações sejam concluídas. Devido ao fato de não ter sua identidade revelada, o Dia Online não conseguiu uma atualização do estado de saúde da mulher.