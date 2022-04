Caixa libera consulta ao FGTS nesta sexta-feira (8)

A partir do próximo dia 20, trabalhadores com contas ativas e inativas no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, poderão sacar até R$ 1000,00 do valor disponível. No entanto, a consulta ao FGTS já está liberada hoje (08/4).

Caso o empregado tenha mais do que R$1 mil, em conta, não poderá sacar todo o montante disponível, apenas o valor estipulado. Além disso, até mesmo quem não tenha emprego ou não trabalhe com carteira assinada, tem direito ao saque, desde que tenha saldo no Fundo de Garantia.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de 42 milhões de brasileiros devem receber aproximadamente 30 bilhões advindos do Fundo de Garantia.

Consulta ao FGTS: saiba em que mês receberá o valor

O Fundo de Garantia será depositado na contas do trabalhador, levando em consideração, seu mês de nascimento.

Apesar de ser possível fazer a consulta ao FGTS, o saque só poderá ser feito nas datas que seguem:

Nascidos em janeiro – 20 de abril

Nascidos em fevereiro – 30 de abril

Nascidos em março – 4 de maio

Nascidos em abril – 11 de maio

Nascidos em maio – 14 de maio

Nascidos em junho – 18 de maio

Nascidos em julho – 21 de maio

Nascidos em agosto – 25 de maio

Nascidos em setembro – 28 de maio

Nascidos em outubro – 1º de junho

Nascidos em novembro – 8 de junho

Nascidos em dezembro– 15 de junho

Como o dinheiro do FGTS será disponibilizado?

O FGTS será disponibilizado na conta do trabalhador na Caixa Tem, de forma automática. No entanto, se o trabalhador optar por não resgatar o dinheiro, ele deve informar, pelo aplicativo FGTS ou em uma das agências da Caixa.

Para quem não movimentar p saldo disponível, o mesmo retornará à conta do Fundo de Garantia após o dia 15 de dezembro deste ano.

Além disso, o dinheiro também pode ser transferido a outras contas bancárias, pode utilizada para transações via Pix. O saque do valor pode ainda ser feito em caixas eletrônicos da Caixa ou em casas lotéricas.

Como fazer consulta ao FGTS pelo celular?

A fim de fazer a consulta do FGTS pelo celular, baixe o aplicativo do Fundo de Garantia pelo Android ou IoS. Em seguida, informe seu CPF e digite uma senha para realizar o cadastro.

O próximo passo é clicar nos valores do FGTS da empresa atual ou de outro empregador. Mas, se preferir ver todas as empresas, clique em “Todas as Contas.

Por fim, é só fazer sua consulta ao FGTS, verificar o saldo e baixar o PDF com o extrato.