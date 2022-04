Edital para concurso da PMGO é lançado com mais de 1,6 mil vagas; saiba mais

Nesta sexta-feira (8/4) foi divulgado pelo Governo de Goiás, o lançamento do edital para o concurso da Polícia Militar. Ao todo, o certame disponibiliza aos candidatos mais de 1.600 vagas, sendo as oportunidades voltadas para as patentes de soldados, cadete e 2º tenente. Os salários variam entre R$ 6.353,13 e R$ 13.901,80.

De acordo com a publicação feita no site oficial do governo estadual, as inscrições destinas aos candidatos que desejam se tornar soldados vão do dia 29 de abril a 30 de maio. Já para quem deseja uma posição de cadete ou 2º tenente, as inscrições fiam abertas no período de 4 de maio a 6 de junho.

A banca escolhida para ser a examinadora e avaliadora do processo seletivo foi o Instituto AOCP. Desta forma, maiores informações sobre o concurso, tais como cronograma, ficha para cadastro de informações pessoas, modelos de solicitação de isenção de taxa de inscrição e conteúdos a serem cobrados nas provas, poderão ser encontradas no site da empresa.

Ainda de acordo com o Governo de Goiás, as distribuições das vagas ficaram decididas da seguinte forma:

50 vagas para 2º tenente;

100 vagas para cadetes;

20 vagas para soldados músicos;

1,5 mil vagas para soldados combatentes.

Importante ressaltar que a aprovação do candidato passa por um processo de seleção, mediante a realização de provas de conhecimentos específicos, aptidão física, bem como avaliações médicas, odontológicas, psicológica e de vida pregressa.

Governo de Goiás visa concluir o ano com a abertura de nove concursos públicos

A expectativa do Governo estadual de Goiás é abrir, até o final deste ano de 2022, nove concursos públicos que, ao todo, devem ofertar quase 9 mil vagas de emprego em diversas áreas de atuação. Deste quantitativo de certames, dois já se encontram em andamento (Administração e infraestrutura) e os outros se encontram em fase de planejamento.

A área de segurança pública do estado prevê o lançamento de outros editais, com cerca de 1.700 vagas. Desta forma, além da abertura das inscrições para o concurso da Polícia Militar, o governo deve abrir 612 vagas para o Corpo de Bombeiros Militar (CBMGO) e, no âmbito da Delegacia-Geral da Polícia Civil (DGPC), 864 oportunidades distribuídas entre delegados, agentes, escrivães e papiloscopistas. Haverá ainda a contratação de auxiliares de autópsia, peritos e médicos legistas para a Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC), totalizando 229 vagas.