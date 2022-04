Homem sofre mal súbito e morre a caminho do hospital, em Corumbaíba

Na noite de ontem (07/4), um homem, cuja identidade não foi divulgada, faleceu dentro do veículo que conduzia após um mal súbito, em Corumbaíba (GO). O caso aconteceu próximo ao Cemitério Municipal.

O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Peritos realizam exames a fim de identificar a causa da morte. Assim que os exames pós-morte forem concluídos, a família poderá realizar o enterro do mesmo. A suspeita é que o homem tenha sofrido um infarto, por isso, o mal súbito.

Homem sofre mal súbito: entenda o caso

Testemunhas relataram a agentes da Polícia Militar que o homem estaria acompanhado de uma mulher dentro do carro. Os dois estavam próximos a uma praça do munícipio, localizado no sudoeste de Goiás, quando o mesmo comentou que se sentia mal e saiu em direção ao hospital. Contudo, próximo ao Cemitério Municipal, ele sofreu um mal súbito e faleceu.

Passantes que transitavam no local, chamaram a Polícia Militar e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), os quais constataram a morte do homem e encaminharam seu corpo ao IML.

Além de homem falecer a caminho de hospital, outro homem morreu enquanto fazia prova de habilitação

No início deste ano, em 11 de janeiro, um homem de 54 anos sofreu um mal súbito e morreu, enquanto fazia a prova prática para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), em Aparecida de Goiânia.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO),quando chegaram ao local para socorrer a vítima, já o encontraram sem vida.

O homem realizava o percurso, próximo ao ginásio de esportes do Setor Garavelo, quando teve um mal súbito e foi a óbito. A banca examinadora do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) chegou a socorrer a vítima e chamar os bombeiros.

A suspeita é de que o motivo do homem ter passado mal foi um infarto. O Detran Goiás lamentou o ocorrido e se solidarizou com parentes e amigos da vítima.