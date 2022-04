Idosa é assassinada dentro do Hugo, em Goiânia; autor foi preso em flagrante

No início da noite desta quinta-feira (7/4) uma idosa, de 75 anos, foi assassinada dentro das instalações do Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO). De acordo com informações preliminares divulgadas pela Policia Civil de Goiás, o suspeito do crime é um homem de 47 anos e que foi preso em flagrante.

Inicialmente as informações repassadas pela PCGO, apontavam que o suposto autor do crime teria entrado na unidade de saúde, alegando ser acompanhante da vítima. Já no quarto, o homem teria asfixiado a idosa.

Como o crime aconteceu

Segundo novas informações divulgadas pela corporação policial, testemunhas relataram que o homem disse ter ouvido a vítima chamando e pedindo por ajuda. Desta forma, o suspeito teria entrado no quarto, se direcionado até o leito da vítima, que estava acamada e respirando com ajuda de traqueostomia, e sem nenhum motivo aparente, cometeu o crime.

O homem teria mencionado às testemunhas que entrou no quarto, após ouvir o chamado da idosa, e foi limpar a traqueostomia, quando a vítima mexeu com a boca “como se estivesse recusando a sua ajuda”. O suspeito, então, decidiu limpar a boca da vítima, mas a limpeza teria sido feita com o buraco da traqueostomia tampado, com o dedo da outra mão, causando o óbito da mulher.

Ainda de acordo com as novas informações divulgadas pela PCGO, o autor afirmou que a sua intenção era ajudar a idosa, porém ela acabou falecendo.

Em nota o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) disse que lamenta o ocorrido e que a administração do hospital, juntamente com a Policia Civil, investiga o caso. Confira a íntegra da nota enviada pelo Hugo, às 14h05min:

“No tocante aos acontecimentos veiculados em mídia relacionados ao último dia 07/04/2022, a Direção do HUGO informa que os fatos encontram-se em investigação pela Polícia Civil e Diretoria do Hospital. A direção lamenta profundamente o ocorrido e está revisando integralmente os protocolos de segurança para evitar futuros episódios, ao tempo que presta total assistência à família. Por fim, a Direção do HUGO reforça o seu comprometimento com o atendimento assistencial de excelência e com a máxima humanização. “

Atualizada às 10h45 devido a divulgação de novas informações por parte da Polícia Civil de Goiás (PCGO).