Médico morre por afogamento em lago de fazenda de ecoturismo

Um exame feito pela Polícia Científica de Anápolis (GO), no corpo de Wilker Sabino Campos da Silva de 32 anos, descobriu que o médico, o qual estava a passeio em uma fazenda de ecoturismo, morreu por afogamento. Além disso, segundo o delegado que investiga o caso, não houve indícios de violência.

O laudo descartou ainda a possibilidade de Wilker Sabino ter passado mal, antes de se afogar. O médico foi encontrado sem vida na última sexta-feira (1º), na fazenda Park Santa Branca, em Terezópolis de Goiás.

Médico morre por afogamento: prima se manifestou sobre o caso

A prima do médico Anna Maria Campos Corado relatou que, no dia do acidente, ela e seu primo estavam conhecendo o local. Além disso, completou que Wilker Sabino estava muito feliz no dia em que foram conhecer a fazenda.

Ela comentou que o primo havia combinado de nadar antes de irem à tirolesa, porque estava com calor. No entanto, ele não voltou. A prima contou ainda que esteve com ele minutos antes do afogamento, quando tiraram uma foto em um local perto do lago onde ele se afogou.

“Vi ele entrando, nadando, falando que estava ótima a água, me chamando. Passou uma meia hora vi que não estava mais aparecendo na água. Achei que tinha ele tinha ido ao banheiro ou algo assim. [Passado mais algum tempo], eu avisei o salva-vidas, que já tirou a roupa, entrou no lago e em poucos minutos disse que o Wilker estava lá no fundo”, ressaltou.

Ainda sem acreditar na morte de seu primo, Anna falou que os dois eram próximos e se gostavam como irmãos.

“Ele não se debateu, não gritou, não fez nenhum barulho, nada. Eu teria ouvido, estava de frente para ele”, disse.

“A gente demorava a se encontrar, mas quando se via era só risada, coisa boa. Ele dava o melhor de si em tudo”, relatou.

Médico morre por afogamento: fazenda de ecoturismo se manifestou sobre o caso

Segundo informações da fazenda Santa Branca, o médico foi encontrado “aparentemente sem sinais vitais” no lago da tirolesa, sendo que não fez a atividade. No local, foi socorrido por um guarda-vidas e levado a uma unidade de saúde, onde teve sua morte confirmada.