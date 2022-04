Mutirão oferece 4 mil vagas de emprego em Goiânia neste fim de semana; saiba mais

Durante este fim de semana, dias 9 e 10 de abril, acontece em Goiânia, o 4º Mutirão Governo de Goiás. Na ocasião diversos serviços serão oferecidos à população, onde o foco principal está no preenchimento de 4 mil vagas de emprego. A expectativa do Governo é realizar mais de 150 mil atendimentos.

O evento acontece no cruzamento das avenidas Firenze e Cremona, no Setor Abaporu e sobre a estrutura do mutirão, o governador Ronaldo Caiado diz que “são mais de 9 mil metros quadrados, onde vamos prestar vários serviços do Governo de Goiás e da Prefeitura de Goiânia, podendo atender até cidades vizinhas”.

Em relação as vagas de emprego, Caiado destacou que das 4 mil vagas oferecidas, 1.300 não necessitam que o candidato possua algum tipo de qualificação. Já as outras 2.700 oportunidades exigem que o interessado esteja dentro dos critérios de avaliação para ser direcionado de acordo com suas aptidões.

Dentre os serviços prestados, a população pode ter acesso a mais de 3,7 mil vagas de cursos profissionalizantes oferecidos pela Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (Sedi). “Em alguns casos e dentro de critérios do CadÚnico, quem se formar poderá receber até recurso para iniciar seu próprio negócio”, informou Ronaldo Caiado.

Atendimentos realizados durante o mutirão

O Mutirão irá contar com a entrega de benefícios em habitação e assistência social, bem como serviços de corte de cabelo, consultorias jurídicas, entrega de cartões do programa Aluguel Social (para as famílias convocadas), atendimentos de regularização fundiária, entre entrega e coleta de assinaturas em escrituras.

No âmbito da saúde, a população terá acesso a consultas e exames oftalmológicos, ultrassonografia, doppler e ecocardiograma. Será possível também fazer a doação de sangue e cadastro de medula óssea. Na ocasião a Campanha Nacional de Vacinação será reforçada com a disponibilização de imunizantes contra a Influenza e a Covid-19.

Dentre as ações sociais propostas pelo mutirão, haverá a entrega de 1.003 Cartões do Mães de Goiás e realizará a emissão de passaporte do idoso, carteira do autista, Passe Livre da Pessoa com Deficiência e registro civil. A Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) ficará com a responsabilidade de realizar a doação de andadores, bengalas, fraldas descartáveis, leites especiais, cadeiras de rodas padrão e higiênica, colchões, enxovais para bebês e Mix do Bem.

Quanto aos serviços oferecidos pelo Vapt Vupt e Expresso Totem, estes estarão à disposição da população durante os dois dias de evento. Nos guichês, os cidadãos terão acesso a órgãos como Detran, Saneago, Economia e Ipasgo. Já nos totens, os usuários poderão resolver demandas como a emissão da 2ª via da fatura de água, solicitação de 1ª e 2ª via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), consulta de débitos fiscais por CPF, entre outros.