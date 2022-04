O Partido Socialista Brasileiro (PSB) formalizou, hoje (8/4), a indicação de Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, como vice, na chapa do petista, Luiz Inácio Lula da Silva, na disputa pelo Presidência da República.

Os dois participaram, na manhã desta sexta-feira (8), de reunião a fim de oficializar a aliança. Lula, Geraldo Alckmin e direções do Partido dos Trabalhadores (PT) e PSB estão reunidos em hotel em São Paulo(SP).

O diretório nacional deve aprovar a indicação para vice-presidência na chapa do petista no próximo dia 14.

Por meio de carta, PSB formaliza indicação de Alckmin como vice de Lula

A formalização da indicação de Geraldo Alckmin como vice na chapa de Lula, foi feita nesta sexta-feira (8/4), em carta dirigida ao ex-presidente.

No documento, o PSB destacou que “deseja contribuir na tarefa programática inerente à formação de uma frente ampla de forma produtiva e efetiva”.

Além disso, o partido ainda ressaltou, na carta, “esta proposição não se limita apenas ao aspecto eleitoral e envolve uma dimensão programática, visto que a composição de uma frente ampla exige a formulação de um programa que corresponda às expectativas das forças que compõem.”

Ainda segundo o PSB, o que estará em voga nas próximas eleições, é um confronto decisivo entre autoritarismo e democracia. De acordo com o partido, o país vive uma crise econômica e social.

“Este cenário, que se instalou com o governo (de Michel) Temer e que se agravou no governo Jair Bolsonaro, compreende ainda um desafio particular e agudo, ou seja, as iniciativas em curso no sentido de impor um termo ou limites ao regime democrático e Estado de Direito no Brasil”, ressaltou o PSB em carta encaminhada a Lula.

Lula se manifesta sobre oficialização de Alckmin como vice em sua chapa

O ex-presidente, Lula se mostrou animado e confiante com indicação de Alckmin como vice em sua chapa, na disputa pelo Palácio do Planalto. “Nós estamos dando uma demonstração muito forte ao Brasil. Estamos todos juntos”, pontuou .

“A partir de agora, não é mais para nos chamarmos de ex-governador Alckmin e de ex-presidente Lula. Agora, é ‘companheiro Lula’ e ‘companheiro Alckmin’”, destacou.

O ex-presidente ressaltou ainda que, em campanhas anteriores, petistas e tucanos andavam lado a lado nas ruas sem nenhum problema, o que não acontece mais. “Hoje isso não é possível, porque não está estabelecida nessa polarização a disputa civilizada”, pontuou.

Durante sua fala, Lula ainda conclui, “Alckmin, você será recebido como um velho companheiro dentro do nosso Partido dos Trabalhadores”.