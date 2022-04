Semana Santa: Trindade terá retorno da Caminhada da Fé

A programação completa da Semana Santa em Trindade foi divulgada nesta quinta-feira (7/4), que terá a 30ª edição da Caminhada da Fé, pela Rodovia dos Romeiros. Assim, o evento religioso começa no domingo (10/4) e vai até o Domingos de Páscoa (17/4). De acordo com a prefeitura, serão mais de 300 atores em uma encenação do Grupo Desencanto de Teatro.

A Caminhada da Fé é o único espetáculo do mundo sobre a vida, a paixão e a morte de Jesus que é encenado ao longo de uma rodovia. Dessa maneira, tudo vai acontecer na sexta-feira (15/4), quando a comunidade católica celebra a Sexta-Feira da Paixão. A caminhada começa às 7h, no Km 5 da GO-060, onde fica a primeira estação da Via Sacra. A nício a encenação segue por vários quilômetros até o painel da 7ª estação.

As encenações durante a Caminhada da Fé em Trindade

Em 2022, logo no primeiro painel, na Rodovia dos Romeiros, haverá uma apresentação de cenas de Maria Madalena. Além disso, dos discípulos, sacerdotes, soldados romanos e do povo, buscando reviver um pouco da história por volta dos anos 30 d.C. Neste painel serão realizadas as representações: anúncio da vinda do filho de Deus, Jesus e Maria Madalena, Jesus e seus discípulos, bem como início da conspiração contra Jesus.

No Segundo painel da encenação da Semana Santa em Trindade, a Caminhada da Fé terá representada a reunião do Sinédrio, a conspiração e o movimento de soldados. Já no 3º, a encenação mostra a cidade de Jerusalém, a última ceia. Também Jesus no Jardim das Oliveiras e o momento da prisão de Jesus.

No 4º painel haverá Jesus e o Sinédrio e o arrependimento de Judas. Ademais, o 5º Painel vai mostrar Jesus e Pôncio Pilatos, o Governador da Baixa Galiléia, Herodes e a sentença de crucificação.

No 6º Painel, os atores encenam Jesus e Verônica. Já no 7º painel, um dos pontos mais fortes, com a crucificação de Jesus entre dois ladrões.

Programação

A Igreja Católica inicia as celebrações tradicionais da Semana Santa no dia 10, Domingo de Ramos, na Igreja Matriz. Dessa forma, terá a bênção dos ramos, com procissão até a Basílica do Divino Pai Eterno. Além disso, haverá missas nas duas e em outras igrejas, e na Vila São Cottolengo.

De segunda a sexta-feira (de 11 a 15/4) a programação continua com missas, confissões, procissões, novenas. Na terça (12/4) também haverá a Via Sacra saindo às 20h30 do Santuário do Divino Pai Eterno. Ela vaia até a Igreja do Santíssimo Redentor, na Avenida Constantino Xavier.

Já na quarta (13/4), acontecem as missas e procissões do Senhor dos Passos, saindo da Matriz, e Procissão de Nossa Senhora das Dores, saindo da Igreja de Santa Luzia, ambas às 19h, à luz de velas, com o encontro às 20h30 no Santuário Basílica.

Na quinta (14/4), às 21h, começa a adoração do Santíssimo, que vai até às 14h do dia seguinte, após procissão à luz de velas, saindo às 21h da Basílica. Também na quinta haverá missas da Ceia do Senhor em várias igrejas.

Na Sexta-Feira da Paixão , além da encenação da Paixão e Morte do Senhor (Caminhada da Fé) pela Rodovia dos Romeiros, com início previsto para às 7h, também haverá encenação às 18h na Praça da Matriz, em Trindade. Às 19h30 inicia a Procissão do Senhor Morto, saindo à luz de velas da Igreja Matriz, seguida do Canto do Perdão, às 20h, na Basílica.

O Sábado Santo (16/4) manterá confissões e missas, além de celebrações das Dores de Maria e de Vigílias Pascais em diferentes igrejas.

Já o Domingo de Páscoa terá missas no Santuário Basílica, na Matriz, Igreja do Santíssimo Redentor, Carmelo da Santíssima Trindade e na Vila São Cottolengo.