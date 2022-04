Shopping de Goiânia realiza caça aos ovos de páscoa e oficinas gratuitas

A páscoa é uma das épocas do mais esperadas, seja pelo seu significado religioso, pelo feriado ou pelos famosos ovos de chocolate. Dentre o público infantil, está é com certeza uma data comemorativa muito explorada pelo comércio e também nas instituições de ensino, tendo em vista que é possível a realização de diversas atividades relacionadas a festividade.

Aproveitando a “deixa” e a movimentação do comercio na páscoa, o Buriti Shopping, localizado em Aparecida de Goiânia, organizou atividades gratuitas voltada especialmente para a diversão dos pequenos. A programação feita pelo shopping conta com atividades já neste sábado e domingo, dias 9 e 10 de abril, além de atividades durante o feriado, nos dias 15, 16 e 17 de abril.

Dentre as atividades organizadas, os pequenos poderão participar de oficinas de pintura em MDF, decoração de ovos, slimes temáticos e confecção de máscaras de coelhinho. A intenção da ação é promover a diversão, desenvolver novas habilidades e aprender brincando.

Apesar do evento ser gratuito, as atividades só poderão ser realizadas mediante inscrições. O cadastro da criança que irá participar do evento pode ser feito antecipadamente no Planeta Imaginário, localizado no 1º piso do Buriti Shopping. Aliado às atividades, a ação proposta pelo centro comercial também foi organizada em formato solidário. Desta forma, quem quiser contribuir pode levar 1kg de alimento não perecível e deixar no local, no momento da inscrição. É importante ressaltar que os produtos arrecadados na ação serão destinados para instituições sociais.

Caça aos ovos de Páscoa

A caça aos ovos é um tradicional brincadeira de páscoa e algumas famílias consideram a atividade um verdadeiro ritual, além de deixar as festividades mais divertidas. Embasado nesta premissa, durante os dias de evento, o Buriti Shopping irá disponibilizar mapas de 5 trajetos diferentes que incluem o piso térreo e o piso 1.

O objetivo da atividade é que as crianças descubram qual é a loja, ir até lá, retirar o adesivo e após completar todo o mapa, voltar até o local do evento para retirar seu ovo de páscoa. A caça aos ovos acontecerá nos dias 9, 10, 15, 16 e 17 de abril, das 14h às 17h. Durante os fins de semana, as atrações oferecidas pelo shopping contarão com a presença de personagens vestidos de coelhinhos da páscoa.

Veja como fica a programação das oficinas gratuitas:

Sábados e domingos (9,10,16 e 17 abril)

14:00 – Pintura em MDF de coelhos (mascote da campanha)

15:00 – Decoração de ovos de páscoa

16:00 – Slime de páscoa

17:00 – Máscara de coelhinho

Sexta-feira, 15 de abril