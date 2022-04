Com redução de 5,58%, preço do gás fica mais barato a partir deste sábado (9)

A partir deste sábado (9), o preço do gás de cozinha fica mais barato para as distribuidoras. O motivo é a redução de 5,58% anunciada pela Petrobras na sexta-feira (8). A gasolina e o diesel permanecem com preços inalterados.

Com a nova precificação, o preço médio de venda do GLP passa para R$ 54,94 por 13kg. Com isso, a redução é equivalente a R$ 3,27 por 13 kg, ou de 5,58%. Esta é a primeira queda do GLP neste ano, após dois reajustes.

No país, a média de preço do botijão de 13 kg custa R$ 113,54, conforme aponta pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) feita entre 3 e 9 de abril.

O último reajuste no preço do gás havia sido feito no dia 11 de março, quando teve o valor reajustado em 16,1%, chegando de de R$ 3,86 para R$ 4,48 por kg. À época, a gasolina e o diesel também sofreram reajustes.

Em nota, a Petrobras informou a prática de preços competitivos em equilíbrio em o mercado, “ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato para os preços internos, das volatilidades externas e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais”.

Preço do gás cai após troca em estatal

A queda no preço do botijão de gás foi anunciada dois dias após o anuncio do substituo do atual presidente, general Joaquim Silva e Luna, que foi demitido por Bolsonaro por causa do aumento dos combustíveis.

Antes de Luna, a presidência da estatal era assumida por Roberto Castello Branco, em 2020, que promoveu 14 majorações no gás, sendo nove altas e cinco reduções. Em 2021, dois meses depois de assumir o cargo, Luna promoveu o primeiro aumento. Em quase um ano de gestão, promoveu menos aumentos que seu antecessor.