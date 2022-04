Goiânia decreta ponto facultativo na véspera de Sexta-Feira da Paixão

A Prefeitura de Goiânia decretou ponto facultativo em órgãos da administração pública municipal na próxima quinta-feira (14/4), véspera do feriado religioso de Sexta-feira da Paixão, comemorado no dia 15 de abril.

De acordo com o decreto publicado na última sexta-feira (8), os serviços essenciais como saúde e limpeza pública, funcionarão em regime de plantão. Documento foi assinado pelo prefeito Rogério Cruz.

Segundo o prefeito, a vacinação contra a gripe segue normalmente, inclusive com doses de reforço. “Inclusive os goianienses que quiserem podem aproveitar para se vacinar contra gripe ou com as doses de reforço contra Covid-19. Basta acessar o Aplicativo Prefeitura 24h, site ou nossas redes sociais para saber sobre os pontos de vacinação”.