Centro Administrativo de Aparecida ganhará pista de skate park

Aparecida de Goiânia ganhará, ainda em 2022, uma pista de skate park, com obstáculos instalados na vertical e na horizontal. Assim, os skatistas poderão fazer circuitos com diferentes manobras, inclusive aéreas, aproveitando as inclinações do local. A pista ficará no complexo da Cidade Administrativa Maguito Vilela, no Residencial Solar Central Park. A construção foi confirmada na última sexta-feira (8/4) pelo prefeito Vilmar Mariano.

O secretário de Esportes, Lazer e Juventude de Aparecida, Gerfeson Aragão, informou que o projeto da nova pista de skate park em Aparecida vai considerar sugestões feitas pelos skatistas. Dessa forma, quer garantir que esta e as próximas pistas atendam as necessidades deles. Outras duas pistas de skate, na Vila Brasília e no Independência Mansões, serão construídas.

O skate é um esporte olímpico, e estreou nas Olimpíadas de 2020 com participação vitoriosa da delegação brasileira. Dessa maneira, os skatistas do Brasil conquistaram três das 12 medalhas disputadas. Todas elas foram de prata, com Kelvin Hoefler e Rayssa Leal, no street, e Pedro Barros, na modalidade park.

Aparecida de Goiânia, inclusive, investe em skatistas, através do programa Aparecida Compete. A verba é utilizada para custear despesas logísticas dos atletas em competições oficiais fora da cidade, que variam de R$ 800 a R$ 3 mil. Segundo o secretário, Aparecida tem hoje cerca de 480 skatistas