Cinco são presos suspeitos de aplicar golpes em locadoras de veículos em Goiás

Cinco pessoas foram presas pela Polícia Civil suspeitas de integrar um organização criminosa que aplicava golpes em locadoras de veículos, em Goiás. A Operação Locatário Infiel 2 foi deflagrada pela Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA).

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos foram presos em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Abadia de Goiás. Em janeiro deste ano outras duas pessoas já haviam sido presas por participação no esquema criminoso.

Como os golpes eram aplicados nas locadoras de veículos

Conforme apontam as investigações, os suspeitos locavam veículos, algumas vezes com documentos falsos, e ao término da locação não os devolviam para as empresas. Até o momento, foram confirmados os aluguéis de oito veículos de forma fraudulenta. Há suspeita de que alguns desses veículos foram levados para a Bolívia, onde, possivelmente, foram trocados por drogas.

Leia também:

Após golpe dentro de agência bancária, homens são presos em Aparecida

Suspeitos de aplicar golpes milionários são presos em operação da PCGO

Grupo é preso suspeito de aplicar golpes com apostas esportivas, em Goiás

Novos passos da operação

Agora, as diligências continuam para localizar e prender outros integrantes da grupo criminoso, os quais já estão com a prisão decretada pelo Poder Judiciário. Três suspeitos continuam foragidos, sendo Washington Rodrigues de Souza, Cláudio Junio Machado Ferreira e Marjorie Parente Gomes.

Segundo a Polícia Civil, a imagem e qualificação dos suspeitos foragidos foram divulgadas, conforme despacho do delegado responsável pela investigação, nos termos da Lei 13.869/19, Portaria 02/2020-PC, com a finalidade de localizá-los e efetuar o cumprimento dos mandados de prisão, nos termos da legislação e normas vigentes.”.