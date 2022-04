Cinema japonês é destaque na programação do Cine Cultura

Na próxima quinta-feira (14/4), o Cine Cultura, no Centro de Goiânia, terá o cinema japonês como destaque na programação, com a estreia do longa A Mulher do Espião, do Kiyoshi Kurosawa. Além disso, outras duas obras do Japão estão sendo exibidos.

Curiosamente, com esses três filmes o Cine Cultura apresenta uma pequena mostra dedicada a Ryusuke Hamaguchi. Ele é um dos roteiristas de A Mulher de um Espião e diretor dos dois outros longas em exibição no cinema: Drive my Car e Roda do Destino. Assim, os cinéfilos que assistirem a toda a programação terão experimentado uma trinca do que há de melhor na sétima arte do Japão.

O cenário de A Mulher de um Espião se passa em 1940, em que o mundo, e assim como o Japão, estão no começo da Segunda Guerra Mundial. Dessa maneira, a trama mostra um comerciante japonês que deixa sua esposa para trás para viajar para a Manchuria, onde ele testemunha um ato de barbaridade. Mexido com o que testemunhou, suas próximas ações acabam causando certo desentendimento, ciúmes e problemas legais para sua esposa.

Em Drive My Car, a história gira em torno de Yusuke. Dois anos após a morte de sua esposa, ele recebe uma oferta para dirigir uma produção do Tio Vanya num festival de teatro. Dessa forma, à medida que brotam tensões, o protagonista é forçado a enfrentar verdades de seu passado. O personagem tem a ajuda de Misaki, uma jovem escolhida para ser sua motorista.

Já o longa Roda do Destino narra um inesperado triângulo amoroso, uma armadilha de sedução fracassada, bem como um encontro que resulta de um mal-entendido. Assim, são contados em três movimentos para retratar três personagens femininas e traçar as trajetórias entre suas escolhas e arrependimentos.

O cinema

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), e está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. Assim, tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada. O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro. Com 98 lugares para receber o público, o cinema conta álcool gel na entrada. O uso de máscara é optativo.

Confira como fica a programação do Cine Cultura de 14 a 20 de abril | Goiânia

15h: Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi (16 anos)

18h20: A Mulher de Um Espião, diretor Kiyoshi Kurosawa (14 anos)

20h30: Roda do Destino, de Ryusuke Hamaguchi (14 anos)