Confusão em festa deixa dois mortos e uma adolescente baleada, em Ipameri

Neste domingo (10/4), um jovem de 24 anos e um adolescente, de 13, morreram durante uma festa que acontecia na zona rural de Ipameri, região sudoeste de Goiás. No mesmo evento outra menor de idade teve a perna baleada. De acordo com informações da polícia, a motivação do crime ainda é desconhecida, mas acredita-se que foi devido a uma rixa envolvendo o tráfico de drogas.

As apurações iniciais informaram que o luau aconteceu em um propriedade rural, a cerca de 2km do município. No local, um homem armado teria atirado contra várias pessoas, matando duas das três vítimas baleadas. Devido a confusão, as forças policia da Polícia Militar de Goiás (PMGO) foram solicitadas na fazenda que, após o ocorrido, repassou a responsabilidade das investigações para a Polícia Civil de Goiás (PCGO).

A corporação informou que um suspeito foi identificado, mas ainda não foi preso e que a polícia tenta descobrir como os menores de idade conseguiram entrar na festa. Em depoimento prestado junto à polícia, o organizador do evento afirmou que tinha a autorização necessária para a realização do mesmo, todavia estes documentos não foram apresentados na delegacia.

O nome das vítimas não foram divulgados pela polícia, desta forma o Dia Online não conseguiu nenhuma atualização sobre o estado de saúde da menor de idade que teve a perna baleada.

Pena por porte ilegal de armas, homicídio e tentativa de homicídio

O crime de homicídio é julgado sob o a responsabilidade descrita no Artigo 121 do Código Penal brasileiro, onde diz que a pena pelo crime pode variar de seis meses a 20 anos de reclusão. Importante ressaltar que o crime de homicídio tentado também é configurado sob o mesmo artigo e detém a mesma pena.

Já no caso da porte ilegal de armas de fogo, o infrator é julgado levando em consideração a atual lei do desarmamento, que prevê penas que variam entre dois e dez anos de reclusão, a depender de como aconteceu a infração.