Menina de 3 anos morre após se afogar em piscina de hotel fazenda em Lagoa Santa

Uma menina de 3 anos morreu após se afogar na piscina de um hotel fazenda em Lagoa Santa, na região sudoeste de Goiás. O caso aconteceu no último sábado (9) em um momento de distração do pai.

Em relato à polícia, o pai da menina contou que ela estava brincando na piscina usando uma boia. Entretanto, ela saiu, tirou o equipamento de proteção. Como acreditou que a menina entraria mais na piscina, o pai voltou a conversar com um amigo.

Algum tempo depois, uma pessoa passou perto da piscina e disse que tinha algo no fundo da mesma. Quando o homem percebeu, viu que era a menina e mergulhou para socorrê-la. Ela então foi retirada e levada às pressas para o hospital, onde chegou já sem sinais vitais.

O corpo da menina foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Jataí e, posteriormente, levado para a cidade de Itajá, onde foi velado e sepultado.

Inicialmente, o caso foi registrado como morte acidental. O hotel onde aconteceu o acidente lamentou o caso e informou que está à disposição da família para prestar assistência. Eles ainda informaram que orientam os visitantes sobre o uso das piscinas.

Orientação dos bombeiros para evitar afogamentos

De acordo com manual de prevenção de acidentes domésticos do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), para evitar afogamentos é importe não deixar a criança sozinha em nenhum momento, pois mesmo com água rasa há perigo.

Em caso de piscinas, a recomendação é que sempre sejam utilizadas redes de proteção para evitar quedas. Além disso, as crianças devem ser acompanhadas sempre por um adulto quando estão em piscinas, lagos ou lagoas. Os passeios aquáticos também implicam na utilização de boias pessoais.