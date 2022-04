Mulher é presa suspeita de tentar matar ex-companheiro a facadas, em Aparecida

Uma mulher de 29 anos foi presa suspeita de tentar o ex-companheiro a facadas, em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital. Ela teria desferido dezenas de golpes contra o homem.

Segundo relatos da mulher à polícia, ela já tinha uma medida protetiva contra o homem, de 35 anos, mas havia chamado ele para uma confraternização em sua casa. A prisão da mulher foi efetuada neste domingo (10).

Como foi feita a prisão da mulher suspeita de matar o ex-companheiro

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma equipe estava em patrulhamento na região e foi acionada por vizinhos que ouviram gritos na casa da mulher. Quando os militares chegaram no local, avistaram a mulher com uma faca na mão desferindo golpes na cabeça do ex, que já estava no chão.

Inicialmente, ela relatou aos policiais que o homem tinha invadido sua casa, mas acabou confessando que o chamou para uma festa. Ele então dormiu lá e pela manhã começaram a brigar. Durante a discussão, ela pegou uma faca e acabou atingindo ele com dezenas de golpes. Diante dos fatos, ela foi rendida pelos policiais e encaminhada para a delegacia.

O homem então foi socorrido e encaminhado parar o Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia (Heapa). Segundo o último boletim, divulgado no domingo, o homem está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado gravíssimo e respira com ajuda de aparelhos.

Um jovem de 23 anos foi preso suspeito de tentativa de homicídio, após esfaquear a ex-namorada, em Anápolis. A vítima, que tem a mesma idade do agressor, foi socorrida e encaminhada para o Hospital de Urgências do município.

O caso aconteceu depois que o homem chegou na casa da jovem e pediu para conversar com ela em particular. Ela estava com algumas amigas na porta da residência. Diante da recusa, o homem a pegou pelo braço e levou para o outro lado da rua.

O homem então começou a agredir e esfaquear a jovem, que foi atingida com cinco golpes na nuca e cabeça. Testemunhas afirmaram que o ex já teria agredido a jovem em outras ocasiões. O caso segue sendo investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).