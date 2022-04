Procissão do Fogaréu, na cidade de Goiás, é retomada após dois anos

A tradicional Procissão do Fogaréu, na cidade de Goiás, volta a acontecer em 2022, após dois anos de hiato devido a pandemia da Covid-19. Assim, a celebração começa no final da noite da próxima quarta-feira (13/4) e termina na madrugada de quinta-feira (14/4).

Reconhecida como patrimônio imaterial de Goiás, a Procissão do Fogaréu, realizada há 277 anos, representa a perseguição e prisão de Jesus Cristo pelos soldados romanos e faz parte das celebrações da Semana Santa. Dessa maneira, sempre acontece à meia noite da quinta-feira santa. Nesse horário, os tambores anunciam a chegada de farricocos vestidos com túnicas coloridas e chapéu simbolizando os soldados.

Em 2022, a Procissão do Fogaréu terá o aporte de R$ 260 mil por meio do Programa Estadual de Incentivo à Cultura – Goyazes. “O governador Ronaldo Caiado determinou e a Secult está investindo nesse evento que faz parte da nossa história e leva a cultura do Estado até mesmo ao exterior. É muito importante resgatar nossas raízes e celebrar a saída de um período de dificuldades. O Governo está atento às necessidades do setor e na manutenção das nossas tradições”, ressaltou o secretário de Estado da Cultura, César Moura.

Procissão do Fogaréu

A Procissão do Fogaréu aconteceu pela primeira vez em 1745 é e uma das mais expressivas e reverberadas referências culturais da região Centro-Oeste brasileira. Assim, acontece anualmente durante a Semana Santa na Cidade de Goiás, antiga capital do Estado de Goiás.

A festa foi retomada na década de 1960 por iniciativa de membros da Organização Vilaboense de Artes e Tradições – Ovat. A procissão encena a prisão de Jesus Cristo e tem início a meia-noite da quinta-feira santa, com a iluminação pública apagada e ao som de tambores, à porta da Igreja da Boa Morte, na praça principal da cidade.