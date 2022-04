Projeto Livros nas Praças, que tem biblioteca em ônibus, chega a Goiânia

O ônibus totalmente customizado do Projeto Livros nas Praças, que funciona como uma biblioteca volante, fica em Goiânia até a próxima sexta-feira (15/4). Assim, o acervo com mais de 2 mil livros estará disponível para os moradores da cidade gratuitamente. O ônibus poderá ser visitado das 10h às 16h, todos os dias, na Ilha da Galhofa, no Setor Pedro Ludovico.

O ônibus-biblioteca Livros Nas Praças funciona como um espaço de leitura na comunidade. Dessa maneira, oferece empréstimos gratuitos de livros (mediante cadastro feito na unidade), e na realização de ações sociais de incentivo à leitura e atividades culturais paralelas como leitura dramatizada, teatro literário, contação de histórias e palestras.

O objetivo do projeto é a democratização e o acesso de jovens ao mundo literário. Além disso, de garantir o acesso à diversidade de informação, e a ampliação de seus conhecimentos culturais por meio da leitura. Dessa maneira, em 10 anos, o ônibus-biblioteca Livros nas Praças já visitou 12 estados brasileiros e atendeu mais de 370 mil visitantes leitores.

O projeto Livros nas Praças iniciou suas atividades em novembro de 2012, e está em seu décimo ano de atividade. Sua itinerância literária tem o intuito de garantir que “programas culturais de qualidade não fiquem restritos somente a uma minoria privilegiada”, de acordo com os organizadores.

Serviço: Projeto Livros nas Praças | Goiânia

Quando: Até 15 de abril

Horário: Das 10h às 16h

Onde: Ilha da Galhofa – Alameda Henrique Silva, esquina com a Rua 1.014 – Setor Pedro Ludovico