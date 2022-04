Sarau marca reabertura das atividades presenciais na Biblioteca Braille

A Biblioteca Braille José Álvares de Azevedo realiza, nesta terça-feira (12/4), às 14h, no Centro Cultural Marietta Telles Machado, no Centro de Goiânia, o evento de retomada das atividades presenciais e de divulgação do acervo bibliográfico do espaço. Assim, o sarau Diálogo Poético Musical à Luz da Arte Goiana, promete misturar música e poesia para demonstrar o poder da cultura literária e musical goiana. A entrada é gratuita.

O gestor administrativo da Braille, Adelson Alvez, afirma que o espaço é muito mais que uma simples biblioteca. Dessa maneira, é um ambiente de aprendizado e acessibilidade inteiramente voltados para deficientes visuais.

O sarau Diálogo Poético Musical à Luz da Arte Goiana, na Biblioteca Braille, terá declamação das poesias. Dessa forma, ficará a cargo do poeta, professor e escritor, Jean Jardim. Além disso, ele será acompanhado pelo grupo musical do Projeto Ciranda da Arte, Os Menestréis. “É uma inspiração cujo sobrenome nos motiva a acreditar que a Cultura pode ajudar o ser a transsignificar e a edificar a sensibilidade”, ressaltou Jean.

José Ricardo Eterno, integrante do grupo, afirmou que a música e a leitura são instrumentos que oferecem às pessoas a oportunidade de expandir o imaginário e enriquecer a si mesma e esse é um ponto em comum que o grupo tem com a biblioteca. “Caminhamos de mãos dadas com a Braille. Será um prazer participar desse momento”, ressaltou.

Serviço: Sarau Diálogo Poético Musical à Luz da Arte Goiana | Biblioteca Braille

Quando: Terça-feira (12/4)

Horário: 14h

Onde: Centro Cultural Marietta Telles Machado