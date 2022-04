Sobre candidaturas avulsas em Goiás, delegado Waldir afirma “quanto mais, melhor”

O deputado federal delegado Waldir Soares (União Brasil) já anunciou a sua pré-candidatura ao Senado. Questionado sobre sua candidatura e a disputa por uma cadeira em Brasília – Distrito Federal, resposta do parlamentar foi a afirmativa de que “quanto mais candidatos, melhor” será.

Recentemente após uma consulta feita ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sobre a possibilidade de nomes aleatórios na disputa, a assessoria do deputado “deu parecer favorável” as eleições faltando apenas a homologação. Ainda de acordo com o pré-candidato, seu nome vem sendo trabalhado, para concorrer ao posto, desde o ano de 2018.

“As candidaturas avulsas estão autorizadas. Já teve em 2010, em 2014”, lembra Waldir que completa dizendo que sua candidatura ao Senado não é uma imposição e que apenas será “candidato se o povo goiano quiser, se estiver bem nas pesquisas.” Em relação ao alto número de candidaturas que podem surgir para concorrer ao Senado, o atual delegado federal vê a possibilidade como uma oportunidade para o eleitor.

“A democracia fica fortalecida. E para mim não tem problema, pois não escolho adversário. Tenho meus eleitores fiéis, fui duas vezes o deputado federal mais votado de Goiás”, afirmou o delegado Waldir.

Nomes cotados para assumir cadeira no Senado Federal

Alguns nomes estão sendo bastante cotados pela população goiana para participar das eleições de 2022, como candidatos ao Senado Federal. Dentre os nomes que estão “na boca do povo” podemos citar Wilder Morais (PL); deputado federal João Campos (Republicanos); Alexandre Baldy (PP) e Luiz do Carmo (PSC).

Existe também a possibilidade de nomes como Zacharias Calil (União Brasil), Lissauer Vieira (PSD), Leonardo Rizzo (Novo) e Marconi Perillo (PSDB) anunciarem a sua pré-candidatura durante os próximos meses, até o fechamento do período de homologação de candidaturas para esta eleição.

De acordo com o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a previsão é que o primeiro turno das eleições gerais aconteça no dia 02 de outubro de 2022.