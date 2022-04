Aluno é preso suspeito de planejar ataque terrorista em universidade de Jataí

Um estudante, que não teve a identidade revelada, foi preso nesta terça-feira (12) suspeito de planejar um ataque terrorista na Universidade Federal de Jataí (UFJ), no sudoeste goiano.

A Operação Sicário foi deflagrada pela Polícia Federal (PF) com objetivo de reprimir a prática dos atos preparatórios de terrorismo. Ao todo, 14 policiais federais cumpriram três mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária.

De acordo com a PF, as investigações constataram fortes indícios que revelaram a iminência do atentado. Ele inclusive, teria feito ameaças em uma carteira escolar.

Além disso, o estudante teria feito postagens com ameaças nas redes sociais. “Se eu tiver vivo, colocarei uma galera na linha”, escreveu.

Suspeito de planejar ataque terrorista em Jataí

Em nota, a universidade informou que o caso foi descoberto depois de uma denúncia anônima de uma possível conduta irregular de um aluno no fim do mês passado. Diante da suspeita, o caso foi imediatamente comunicado à Polícia Federal.

As apurações apontaram que o estudante teria feito graves ameaças contra comunidade universitária e o ataque estava sendo planejado contra colegas universitários e servidores da instituição de ensino.

Segundo a PF, o investigado poderá responder pela prática do crime de realização de atos preparatórios de terrorismo, conforme previsto no artigo 5º da Lei n. 13.260/2016, cuja pena pode chegar a 8 anos de reclusão, entre outros crimes que venham a ser elucidados até a conclusão das investigações.

Como não teve o nome divulgado, o Dia Online não localizou a defesa do investigado para se manifestar, mas o espaço segue aberto.

Íntegra da nota da UFJ