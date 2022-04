Aparecida é Show recebe Gusttavo Lima, Leonardo, Zé Vaqueiro e mais

Em comemoração ao centenário de Aparecida de Goiânia, a cidade receberá diversas atrações musicais durante o Aparecida é Show, a festa reúne shows musicais e competições de rodeio que serão realizadas entre 4 e 11 de maio.

De acordo com o atual prefeito da cidade, Vilmar Mariano, os eventos inseridos no calendário de comemoração serão gratuitos. “São várias opções de entretenimento para nossa para população. Tudo está sendo preparado com muito carinho para este aniversário especial”, afirma.

O Aparecida é Show será realizado no estacionamento da Cidade Administrativa Maguito Vilela. Grandes nomes passarão pelos palcos, como Gusttavo Lima, Leonardo e Zé Vaqueiro. Veja a programação:

4/5 – Fernandinho

5/5 – Xand Avião e início do rodeio

6/5 – Saia Rodada

7/5 – César Menotti e Fabiano

8/5 – Show católico e Leonardo

9/5 – Zé Vaqueiro

10/5 – Gustavo Lima

Outras programações para comemorar o centenário de Aparecida de Goiânia

Desfile Cívico

Seguindo a tradição, também será realizado um desfile cívico com a participação de escolas, grupos de dança e arte. O objetivo é contar a história da cidade através da arte. O evento acontece no dia 11 de maio, às 8h, na Avenida Independência na região central de Aparecida. No dia do desfile, a população também contará com um bolo de 100 metros.

Aparecida Correndo Pela Vida – Contra as Drogas

Com objetivo de conscientizar a população sobre os perigos do uso de drogas, Aparecida ainda promove uma corrida, com largada no dia 22, a partir de 7h30, em frente a Cidade Administrativa.

Para participar basta fazer a inscrição na através da internet ou no stand ‘Aparecida 100 Anos’, no Aparecida Shopping. O prazo de inscrição segue até o dia 10 de maio.

O percurso da corrida é de 5 e 10 quilômetros e receberão medalhas os primeiros 1.500 competidores que completarem a prova.

Exporcar Brasil

O centenário de Aparecida ainda receberá a Expocar Brasil, um dos maiores eventos automobilísticos do país. Nos dias 23 e 24 a população contará com a exposição de veículos antigos e superesportivos, show de drift, Festa do Mecânico e shows musicais.

Cinema

A história de Aparecida também será contada nas telas de cinema. No início das festividades, no Buriti Shopping será exibido o filme ‘Aparecida 100 anos: uma história de fé e progresso’. A programação está prevista para acontecer de segunda a sexta, às 14h, aos sábados e domingos, às 13h30, com entrada gratuita.